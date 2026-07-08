Cinépolis y Openbank buscan aumentar a 60% la digitalización en cines

El banco digital de Santander reportó en marzo pasado que había superado el millón de clientes activos por lo que la alianza con la cadena de cines es una oportunidad para ampliar esta base, ya que la tarjeta de crédito ofrece promociones y beneficios a los clientes como descuentos en boletos y recompensas.

Juan José Galnares, director general de Openbank, dijo en conferencia de prensa que espera que la alianza con Cinépolis sea un factor de crecimiento en la adquisición de clientes, en la captación y en el crédito.

"Seguimos en esta misión de tener millones de usuarios; hace dos meses, un poco más, logramos 1 millón de clientes y queremos que esto nos ayude a asegurar este crecimiento", dijo.

Por su parte, Miguel Mier, Chief Global Operation Officer de Cinépolis, dijo que con la alianza buscan disminuir el uso del efectivo, ya que el año pasado un 20% de sus operaciones se hacía de manera digital.

Añadió que este año entre 40 y 45% de sus transacciones se hacen de manera digital y esperan que, con la alianza con Openbank, la cifra repunte hasta un 60%.

"Está creciendo de manera acelerada la digitalización o la manera en la que la gente consume entretenimiento a través de medios digitales", explicó Mier. "Por ese apetito que vemos del mercado y de las generaciones más jóvenes de bancarizarse y moverse al mundo digital es que veíamos esta alianza".

El Mundial como catalizador del consumo y los pagos con tarjeta

Tanto Cinépolis como Openbank dijeron que el Mundial de futbol ha impulsado el consumo y los pagos con tarjeta.

Para el caso de Cinépolis, que ha transmitido algunos de los partidos -incluyendo los que jugó la Selección Mexicana- Mier dijo que la cantidad de personas que ha visto los partidos en las pantallas equivale a siete veces la capacidad del Estadio Ciudad de México.

Juan José Galnares, por su parte, destacó que en esta temporada se ha observado un repunte en el consumo de sus usuarios, específicamente en los sectores de restaurantes, alimentos y bebidas.