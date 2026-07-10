Nu ya es banco: la CNBV da autorización final y tiene 30 días para terminar su transformación

Velez tuvo una reunión esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la que conversaron sobre los retos de una economía digital, de acuerdo con una publicación en redes sociales de Armando Herrera.

"La empresa agradece a las autoridades regulatorias mexicanas su acompañamiento a lo largo de este proceso inédito y sostiene su compromiso de seguir colaborando con el ecosistema financiero para aumentar la penetración e inclusión de más personas en el sistema y acelerar la adopción de pagos digitales en el país en beneficio de las y los mexicanos", apuntó Nu.

Nu México cuenta con más de 15 millones de usuarios y en el primer trimestre del año logró su punto de equilibrio y 5,900 millones de dólares en depósitos, con lo que aceleró el modelo de negocio, incluso más rápido de lo que fue en Brasil, su país de origen.

"En siete años, Nu logró en México una escala que antes tomaba décadas: hoy suma 12,000 nuevos clientes por día, tiene presencia en 98% de los municipios del país, ha otorgado a 54% de sus clientes su primera tarjeta de crédito y ha impulsado el ahorro en el 60% de sus usuarios", señaló la empresa en un comunicado.