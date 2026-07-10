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Economía

Nu recibe autorización final para operar como banco en México

Siete años después de haber llegado al país, Nu se transformó en banco, con lo que podrá ofrecer productos de nómina. Tiene 30 días naturales para completar el proceso.
vie 10 julio 2026 09:21 AM
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Nu ya es banco: la CNBV da autorización final y tiene 30 días para terminar su transformación
Nu se suma a la lista de más de 50 bancos que operan en el país. (Nu México/FacebookNU )

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio la autorización final para que Nu opere como banco en México. A partir de hoy, la institución que dirige Armando Herrera tiene 30 días naturales para completar su transformación.

"México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de 4,200 millones de dólares hacia 2030”, afirmó David Vélez, fundador y CEO Global de Nubank.

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Velez tuvo una reunión esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la que conversaron sobre los retos de una economía digital, de acuerdo con una publicación en redes sociales de Armando Herrera.

"La empresa agradece a las autoridades regulatorias mexicanas su acompañamiento a lo largo de este proceso inédito y sostiene su compromiso de seguir colaborando con el ecosistema financiero para aumentar la penetración e inclusión de más personas en el sistema y acelerar la adopción de pagos digitales en el país en beneficio de las y los mexicanos", apuntó Nu.

David Vélez
Empresas

¿Quién es David Vélez, el multimillonario detrás de Nu, el nuevo banco autorizado para operar en México?

Nu México cuenta con más de 15 millones de usuarios y en el primer trimestre del año logró su punto de equilibrio y 5,900 millones de dólares en depósitos, con lo que aceleró el modelo de negocio, incluso más rápido de lo que fue en Brasil, su país de origen.

"En siete años, Nu logró en México una escala que antes tomaba décadas: hoy suma 12,000 nuevos clientes por día, tiene presencia en 98% de los municipios del país, ha otorgado a 54% de sus clientes su primera tarjeta de crédito y ha impulsado el ahorro en el 60% de sus usuarios", señaló la empresa en un comunicado.

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Nubank bancos-digitales Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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