Mercados cierran la semana entre petróleo al alza y temor a un nuevo “momento DeepSeek”

El golpe se concentró en las empresas vinculadas con inteligencia artificial. El sector de tecnologías de la información del S&P 500 retrocedió 3.78% durante la semana, mientras que el de servicios de comunicación cayó 2.38%. La cautela aumentó el viernes, cuando el Nasdaq perdió 1.40%, el S&P 500 bajó 1.01% y el Dow Jones cedió 0.77%. Nvidia cayó 2.21%; Meta, 2.79%; Alphabet, 2.17%, y Microsoft, 1.82%.

Kimi K3 revive el temor a una IA china más barata

La nueva fuente de nerviosismo fue Kimi K3, un programa desarrollado por la startup china Moonshot AI que, pocas horas después de su lanzamiento, alcanzó el primer lugar en Arena, una clasificación de herramientas de programación con inteligencia artificial, según información de AFP.

Su desempeño llevó a algunos inversionistas a compararlo con el llamado “momento DeepSeek” de principios de 2025, cuando un modelo chino mostró que era posible desarrollar sistemas competitivos de IA con costos considerablemente menores a los de las empresas estadounidenses.

El temor del mercado no es solamente que China alcance tecnológicamente a Estados Unidos. También preocupa que modelos más baratos, abiertos y personalizables reduzcan la capacidad de compañías como OpenAI y Anthropic para cobrar precios elevados por sus servicios.

Además, una competencia más intensa podría obligar a los inversionistas a reconsiderar cuánto valen las empresas que fabrican chips y construyen centros de datos, particularmente después de los miles de millones de dólares destinados a infraestructura de inteligencia artificial.

El índice de semiconductores de Filadelfia ya acumula una caída superior a 20% desde su máximo de junio, nivel que técnicamente lo coloca en un mercado bajista. La corrección, sin embargo, no necesariamente implica el fin del auge de la IA. Analistas señalaron que Kimi K3 es un modelo de gran tamaño y que operarlo todavía requiere una elevada capacidad de procesamiento. Por ello, el golpe inmediato podría concentrarse más en los precios y la participación de mercado de los desarrolladores de software que en una caída estructural de la demanda de chips.

También hubo señales de que las ventas no abarcaron a todo el mercado. Mientras las grandes tecnológicas retrocedían, el índice S&P 500 de ponderación igualitaria —que concede el mismo peso a cada compañía— alcanzó un máximo histórico durante la semana. Esto sugiere que parte de la presión estuvo concentrada en las empresas que más se beneficiaron del entusiasmo por la IA.