Aranceles a Canadá: presión calculada de Trump para negociar un mejor trato

En una entrevista con CNBC, el representante comercial de Estados Unidos defendió la decisión del presidente de imponer aranceles de 50% a determinados productos canadienses y sostuvo que la medida responde a restricciones comerciales que Ottawa mantiene desde hace más de un año y que, a su juicio, siguen sin resolverse.

Greer explicó que las diferencias abarcan desde las limitaciones al acceso de productos lácteos estadounidenses hasta las restricciones al comercio de bebidas alcohólicas y las condiciones para las exportaciones de vehículos.

Según su versión, Canadá ofrece un trato más favorable a otros socios comerciales en varios de esos sectores, mientras mantiene obstáculos para Estados Unidos.

El funcionario insistió en que la respuesta estadounidense fue diseñada de manera limitada. A diferencia de las acciones atribuidas a Canadá, dijo, Estados Unidos no prohibió importaciones ni estableció cupos, sino que optó por un arancel dirigido a un grupo específico de bienes.

Una relación con fricciones

Más allá de la medida, uno de los mensajes centrales de la entrevista fue que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá distan de ser inéditas. Greer recordó que ambos países han enfrentado disputas durante décadas, desde la madera blanda hasta el comercio de granos, carne de cerdo y productos lácteos, por lo que consideró que el actual episodio forma parte de una dinámica histórica de la relación bilateral.

"Esa es la parte más conflictiva de nuestra relación desde hace décadas", resumió el representante comercial de Estados Unidos al ser cuestionado sobre el estado actual de los vínculos entre ambos países.

En ese escenario, Greer buscó reducir la percepción de una escalada irreversible. Señaló que el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió con una postura firme, pero moderada, y destacó que las conversaciones entre ambos gobiernos continúan.

"Ellos no han suspendido las conversaciones. Nosotros seguiremos dialogando", afirmó.

El funcionario también dejó ver que las medidas comerciales forman parte de la estrategia negociadora de la administración Trump. Aseguró que el objetivo sigue siendo obtener mejores condiciones para los trabajadores y las empresas estadounidenses y reconoció que, en ocasiones, la imposición de aranceles sirve para incentivar cambios durante una negociación.

"Algunas veces se toma una acción que conduce a una mejor negociación. Veremos a dónde nos lleva", señaló.

La revisión del T-MEC

La visión de Estados Unidos también se refleja en la revisión del T-MEC. Greer recordó que el presidente decidió no renovar el tratado en su forma actual y afirmó que varias de las acciones comerciales adoptadas por la Casa Blanca ya modificaron, en los hechos, algunos de sus elementos, particularmente en los sectores automotriz, del acero y del aluminio.

Pese a ello, el funcionario evitó presentar el escenario como una ruptura con Canadá. Insistió en que la prioridad es alcanzar resultados que reduzcan el déficit comercial de Estados Unidos, fortalezcan la manufactura estadounidense y eleven el contenido regional de los bienes producidos en América del Norte.

Incluso planteó que un eventual entendimiento con Canadá y México debería reforzar el uso de insumos norteamericanos en las cadenas de suministro de América del Norte, un objetivo que, dijo, contribuiría a regresar producción a la región.

La entrevista deja ver que, para la administración de Donald Trump, los aranceles no constituyen necesariamente un punto final, sino un instrumento de presión dentro de una negociación más amplia sobre el futuro del T-MEC.