Los 13 reclamos de México a EU en la tercera ronda del T-MEC

La Secretaría de Economía informó que Marcelo Ebrard recibió en la Ciudad de México a la delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que participará en las reuniones hasta el 23 de julio. Los trabajos comenzaron este martes en el ámbito técnico, antes de avanzar hacia las discusiones de mayor nivel político.

La prioridad mexicana, según la dependencia, será preservar la ventaja arancelaria del T-MEC y mantener al país como el principal exportador hacia Estados Unidos, en medio de una política comercial estadounidense más proteccionista y de la negativa de Washington a renovar por ahora el acuerdo en su forma actual.

La tercera ronda ocurre después de los encuentros celebrados en mayo en la Ciudad de México y en junio en Washington. En esas reuniones, ambos gobiernos abordaron asuntos como el acero, el aluminio, la industria automotriz, la agricultura y la seguridad económica.

Aranceles en el centro

El primer bloque de reclamos se concentra en las medidas arancelarias de Estados Unidos. México cuestionará la sobretasa temporal de 10% aplicada mediante la Proclamación 11012, además de los gravámenes de la Sección 232 sobre acero, aluminio, productos derivados y vehículos ligeros.

La agenda también incluye los aranceles y las investigaciones estadounidenses sobre madera, vehículos pesados, semiconductores, productos farmacéuticos y cobre. Estas medidas han reducido parte de la ventaja que México conserva frente a países sin tratado, aun cuando la mayoría de las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC mantiene el acceso preferencial.

Otro punto es el incumplimiento estadounidense del fallo del panel sobre las reglas de origen automotrices. México y Canadá ganaron esa controversia, pero Washington no ha modificado por completo su interpretación sobre cómo contabilizar el contenido regional de los vehículos.

México también lleva a la mesa barreras aplicadas por gobiernos estatales, entre ellas las normas de bienestar animal de California y un impuesto de Florida que afecta al aguacate mexicano. A esto se suma la nueva regulación de etiquetado para productos cárnicos que permite usar la leyenda “Product of USA” solo cuando los animales nacieron, fueron criados, sacrificados y procesados en territorio estadounidense.

Del tomate a las remesas

La lista incorpora restricciones que afectan el ingreso de productos mexicanos, así como la terminación del Acuerdo de Suspensión del Tomate, que abrió la puerta al cobro de cuotas compensatorias a las exportaciones mexicanas.

También incluye el impuesto de 1% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero , una medida que México considera perjudicial para millones de hogares que reciben estos recursos.

En materia laboral, el gobierno mexicano planteará lo que identifica como un uso excesivo o indebido del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Este instrumento permite investigar presuntas violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva en centros de trabajo específicos, pero México busca establecer límites más claros a su aplicación.

La agenda suma además las sanciones laborales impuestas a agentes aduanales mexicanos y las irregularidades detectadas en operaciones de comercio exterior, como triangulación de mercancías, facturación falsa, subvaluación y contrabando técnico.

En total, los 13 reclamos de México en la tercera ronda del T-MEC reflejan una negociación que ya no gira únicamente alrededor de la continuidad del tratado. México busca contener medidas estadounidenses que han modificado de manera gradual las condiciones de acceso al mercado norteamericano.