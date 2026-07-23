México entra al arancel de 10% de EU por fallas en combate al trabajo forzoso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció este jueves las acciones definitivas derivadas de 60 investigaciones iniciadas en marzo sobre la falta de prohibiciones o de una aplicación efectiva contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 24 de julio.

En el caso de México, la USTR concluyó que el país sí cuenta con una prohibición para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, pero no la aplica de manera efectiva, por lo que determinó imponer un arancel de 10% sobre las importaciones mexicanas, salvo los productos excluidos expresamente en la resolución.

La investigación coloca a México en un grupo reducido de apenas seis economías donde el problema identificado fue exclusivamente la falta de aplicación efectiva de una prohibición existente. Junto con México aparecen Canadá, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán. En contraste, otras 54 economías fueron señaladas por no imponer y tampoco hacer cumplir este tipo de prohibiciones.

La Secretaría de Economía informó que el anuncio de Washington no modifica el tratamiento arancelario que actualmente enfrentan las exportaciones mexicanas.

Explicó que, previo y durante la tercera ronda de conversaciones de la revisión del T-MEC, celebrada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México y encabezada por el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial Jamieson Greer, la delegación estadounidense notificó que sustituiría los aranceles impuestos bajo la Sección 122 por el nuevo esquema basado en la Sección 301 sobre trabajo forzoso.

De acuerdo con Economía, las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC conservarán el arancel cero, por lo que alrededor de 85% de las ventas mexicanas a Estados Unidos continuarán libres de gravamen.

La dependencia agregó que el 10% previsto para México bajo la Sección 301 es el mismo que hasta ahora se aplicaba bajo la Sección 122, por lo que, en términos prácticos, "uno sustituye al otro" y el trato arancelario para México se mantiene.

La resolución también evita una doble carga para parte de la industria automotriz mexicana. El aviso excluye del nuevo arancel diversas autopartes de vehículos ligeros que ya reciben trato preferencial bajo el T-MEC o que están sujetas al mecanismo de ajuste previsto en la Proclamación 10925, emitida por Donald Trump en abril de 2025.

Con ello, esas mercancías no pagarán simultáneamente el nuevo arancel de la Sección 301 y el régimen automotriz vigente. La exclusión abarca numerosas autopartes para automóviles, SUV, crossovers, minivanes, camionetas de carga y pickups ligeras, aunque no incluye los kits de ensamblaje de vehículos ni determinados paquetes de autopartes.

Además de estas exclusiones para la industria automotriz, la USTR dejó fuera del nuevo gravamen diversos productos considerados estratégicos para el abastecimiento estadounidense, entre ellos ciertas materias primas, bienes cuya tributación podría provocar disrupciones económicas, productos que Estados Unidos no produce en cantidades suficientes, materiales informativos, donaciones y mercancías que ya están sujetas a otros regímenes arancelarios, como varias medidas de la Sección 232.

Diferentes niveles de aranceles

La resolución divide a las economías investigadas en tres grupos.

El primero incluye a 17 economías, entre ellas México, Canadá, Reino Unido, India, Malasia, Indonesia y Argentina, que enfrentarán un arancel de 10% por contar con una prohibición sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso, haber asumido compromisos para implementarla mediante acuerdos comerciales recíprocos o mantener regímenes parciales en esa materia.

Un segundo grupo corresponde a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, cuyos productos estarán sujetos a un mecanismo especial mediante el cual el arancel de la Sección 301 se ajustará para que, junto con el arancel de Nación Más Favorecida (NMF), la carga total alcance 10% o 12.5%, según el caso.

Finalmente, todas las demás economías investigadas, entre ellas China, Brasil, Australia, Chile, Colombia, Perú, Vietnam y Sudáfrica, enfrentarán un arancel general de 12.5%.

Antes de adoptar la decisión definitiva, la USTR informó que realizó dos rondas de audiencias públicas, sostuvo consultas con más de 45 gobiernos y analizó más de 2,100 comentarios durante la investigación, además de 1,600 observaciones sobre las medidas correctivas propuestas.