EU apuesta por acuerdos provisionales del T-MEC este año y deja reglas de origen para 2027

Durante una comparecencia este martes ante el Comité de Finanzas del Senado, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reveló que espera presentar al presidente Donald Trump opciones de acuerdos interinos con ambos socios norteamericanos antes de finalizar el año, aunque reconoció que aún existen asuntos que requerirán más tiempo y nuevas conversaciones, incluso con el Congreso estadounidense.

"Me encantaría tener entre ahora y fin de año al menos algunos acuerdos, uno con Canadá y uno con México", afirmó.

Greer explicó que las negociaciones avanzan "con la debida celeridad" y confirmó que estará en a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras continúan las conversaciones técnicas entre ambos gobiernos.

El funcionario estadounidense señaló que las reglas de origen constituyen uno de los principales temas pendientes, ya que Washington pretende endurecerlas para incentivar una mayor producción dentro de Norteamérica y reducir la dependencia de bienes provenientes de regiones con sobrecapacidad industrial o prácticas comerciales que considera desleales.

No obstante, admitió que ese proceso llevará más tiempo.

"Queremos que las reglas de origen del T-MEC sean muy sólidas para incentivar la producción en Norteamérica (...) pero su desarrollo lleva tiempo", dijo.

Greer añadió que también será necesario seguir negociando mecanismos para fortalecer la aplicación de los compromisos laborales y ambientales de México, una demanda que, afirmó, ha escuchado reiteradamente por parte de legisladores estadounidenses.

Estos temas, explicó, requerirán nuevas discusiones durante 2027, incluso con la participación del Congreso.

Las declaraciones representan la señal más clara hasta ahora de que la administración Trump contempla una revisión del T-MEC en dos etapas: una primera fase enfocada en alcanzar entendimientos políticos antes de terminar 2026 y una segunda destinada a resolver los cambios estructurales del acuerdo comercial.

En su testimonio escrito, Greer sostuvo que, aunque el T-MEC mejoró al TLCAN, "no hay duda de que persisten problemas" en la relación comercial con México y Canadá.

Recordó que el 1 de julio Estados Unidos decidió no extender automáticamente el tratado por un nuevo periodo de 16 años y optó por mantener abiertas las negociaciones para atender preocupaciones específicas sobre el funcionamiento del acuerdo.

Entre ellas mencionó el crecimiento del déficit comercial estadounidense con México, problemas de expropiación, una aplicación insuficiente de la legislación laboral, así como diversas barreras no arancelarias al comercio agrícola.

Respecto a Canadá, Greer fue considerablemente más crítico. Señaló que Ottawa respondió con represalias a la política arancelaria de Trump y sostuvo que el gobierno canadiense ha mostrado poca disposición para atender las preocupaciones comerciales planteadas por Washington. No obstante, aseguró que Estados Unidos mantiene abierta la puerta para negociar durante los próximos 30 días, antes de que entren en vigor nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca.

