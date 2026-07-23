La inflación baja a 3.10% en la primera quincena de julio

El menor incremento de los precios estuvo relacionado principalmente con el comportamiento del componente no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Este índice disminuyó 0.23% durante la quincena y registró un crecimiento de apenas 0.21% respecto del mismo periodo del año anterior.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.57% quincenal y acumularon una caída anual de 3.53%. Dentro de este grupo, las frutas y verduras disminuyeron 1.50% frente a la segunda mitad de junio.

El jitomate fue el producto que más contribuyó a contener la inflación, con una reducción quincenal de 13.18%. También bajaron el chile serrano, 5.17%; el tomate verde, 3.24%; el aguacate, 2.59%, y el gas doméstico LP, 0.50%.

Los servicios mantienen la presión sobre los hogares

A pesar de la moderación del índice general, la inflación subyacente, considerada una mejor referencia de la trayectoria de los precios en el mediano plazo porque excluye los productos más volátiles, permaneció cerca de 4%.

Este componente aumentó 0.16% quincenal y alcanzó una tasa anual de 3.95%. Dentro de él, los precios de las mercancías avanzaron 3.52% anual, mientras que los servicios se encarecieron 4.36%.

Los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual de 4.89%; las colegiaturas aumentaron 5.95%, y el resto de los servicios, que incluye restaurantes, consultas médicas, telefonía y actividades turísticas, se encareció 4.83%.

Por finalidad de consumo, los restaurantes y servicios de alojamiento registraron una inflación anual de 6.31%; los servicios educativos, de 5.93%, y los relacionados con salud, de 4.86%.

Estos datos muestran que, aunque la inflación general se encuentra dentro del rango de variabilidad de Banco de México, las presiones en los servicios siguen afectando algunos de los gastos más frecuentes de los hogares. A pesar de ello, la inflación para la primera quincena de julio estuvo en línea con las expectativas de mercado, según la encuesta de Citi, se esperaba que la inflación general repuntara 0.10% y la subyacente 0.16% a tasa quincenal.

Vuelos y paquetes turísticos suben por las vacaciones

El transporte aéreo registró el mayor incremento de la quincena, con un alza de 12.44%, en medio de la temporada vacacional de verano. También aumentaron los servicios turísticos en paquete, 6.22%; la naranja, 6.02%; las computadoras, 4.52%; la papa y otros tubérculos, 1.39%; el pollo, 0.73%, y el transporte colectivo, 0.70%.

La vivienda propia subió 0.12%, pero tuvo una de las mayores incidencias sobre el índice debido al peso que representa dentro del gasto de las familias.

En contraste, además del jitomate, bajaron las cremas para la piel, 2.03%; los hoteles, 3.17%; los automóviles, 0.26%, y el papel higiénico y los pañuelos desechables, 0.70%.

La canasta de consumo mínimo no presentó variación durante la quincena y aumentó 2.68% anual, por debajo del 3.73% registrado en el mismo periodo de 2025.