Topo Chico se pone al corriente con el SAT: paga 2,500 millones de pesos que debía tras acuerdo con la Fiscalía

El acuerdo se logró en días pasados con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, la regularización fiscal fue de manera voluntaria, a través de la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato, detalló la Fiscalía.

Un Acuerdo Reparatorio es una alternativa legal para que un contribuyente acusado de un delito fiscal repare el daño económico, mediante la mediación de la FGR, su cumplimiento interrumpe la acción penal o la continuación del juicio. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueden celebrar dos tipos de acuerdos reparatorios: inmediato y diferido, el primero cumple con las obligaciones pactadas al momento de la firma del Acuerdo; el segundo brinda un plazo no mayor a tres años, y durante el cumplimiento de las obligaciones se suspende el trámite del proceso.

"La formalización de este Acuerdo Reparatorio con la SHCP, representada por la Procuraduría Fiscal, permitió la reparación integral del daño a través de la implementación con eficacia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como instrumentos que favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones, en beneficio del interés público y la procuración de justicia", informó la FGR.