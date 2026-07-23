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Economía

Hacienda recupera más de 2,500 millones de pesos por acuerdo entre la Fiscalía y Topo Chico

El acuerdo se logró en días pasados con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR.
jue 23 julio 2026 05:53 PM
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Topo Chico se pone al corriente con el SAT: paga 2,500 millones de pesos que debía tras acuerdo con la Fiscalía
La regularización fiscal de la empresa fue de manera voluntaria, a través de la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato, detalló la Fiscalía. (Foto: Scott Olson/Getty Images.)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó 2,594 millones de pesos, gracias a un acuerdo reparatorio que gestionó la Fiscalía General de la República (FGR) con la empresa Topo Chico.

"Como resultado de este mecanismo de solución alterna de controversias, la empresa regularizó su situación fiscal y realizó el pago de más de 2,000 millones de pesos, recursos que se incorporan al patrimonio del Estado mexicano en beneficio del pueblo de México", detalló por su parte un comunicado de Hacienda, sin dar detalle del nombre de la compañía.

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El acuerdo se logró en días pasados con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, la regularización fiscal fue de manera voluntaria, a través de la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato, detalló la Fiscalía.

Un Acuerdo Reparatorio es una alternativa legal para que un contribuyente acusado de un delito fiscal repare el daño económico, mediante la mediación de la FGR, su cumplimiento interrumpe la acción penal o la continuación del juicio. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueden celebrar dos tipos de acuerdos reparatorios: inmediato y diferido, el primero cumple con las obligaciones pactadas al momento de la firma del Acuerdo; el segundo brinda un plazo no mayor a tres años, y durante el cumplimiento de las obligaciones se suspende el trámite del proceso.

"La formalización de este Acuerdo Reparatorio con la SHCP, representada por la Procuraduría Fiscal, permitió la reparación integral del daño a través de la implementación con eficacia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como instrumentos que favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones, en beneficio del interés público y la procuración de justicia", informó la FGR.

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De acuerdo con Hacienda, "este resultado refleja la eficacia de la coordinación institucional entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia, en el marco de las acciones emprendidas en este asunto desde el año 2023 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, privilegiando mecanismos que permiten la reparación del daño al erario de manera pronta y efectiva".

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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