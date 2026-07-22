La desaceleración económica llega a emprendimientos y reducen apetito por financiamiento

Que los clientes pidan menos dinero no es una noticia mala del todo para el banquero, quien destacó que esto muestra que sus clientes son responsables con su nivel de endeudamiento.

En el segundo trimestre de este año, el banco había colocado 62,519 millones de pesos, un aumento de 14% respecto al año pasado aunque esto también representa una caída de 1.5% respecto al primer trimestre de este año.

El índice de morosidad también vio un incremento a 4.59% desde el 3.32% que se observó en 2025.

Tras el Mundial de Futbol, Majos dijo que este generó un impacto moderado en la economía aunque hubo más actividad en las tres ciudades sede: CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Para la segunda mitad del año, el banco apunta a mayor cautela en el otorgamiento de financiamiento ya que además del aumento en la morosidad también se prevé que las personas reduzcan su capacidad de pago por la llegada de temporadas altas como el regreso a clases en el que las familias tienen que gastar más dinero.

"Es parte de un ciclo que siempre hemos vivido y en la que siempre estamos cerca de los clientes", explicó. "Seguramente hacia octubre tomaremos la otra parte del ciclo del año, que es cuando nuestros clientes empiezan a comprar y a inventariarse para poder tener mercancía y vender en la época navideña".

Dentro de los planes del banco está la renovación de sus sistemas. En diciembre pasado habían anunciado la renovación de sus sistemas y Majos apuntó que estas inversiones en modernizar los sistemas están en proceso de planeación por lo que se llevarán a cabo en dos años.

Sobre las disposiciones regulatorias de implementar la biometría facial como un mecanismo de identificación de los clientes, el banco está por concluir la autorización para implementar la verificación por huellas digitales y planean incorporar el reconocimiento facial en una segunda etapa.

