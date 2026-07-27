Trump prueba una tercera vía para sus aranceles, pero también tambalea

Para Alan Wm. Wolff, investigador del PIIE y exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Congreso no otorgó al presidente facultades suficientemente amplias para imponer aranceles generales sobre prácticamente todas las importaciones estadounidenses. La Constitución, sostiene, reserva esa atribución al Poder Legislativo.

También subraya una aparente contradicción, ya que el gobierno de Trump busca justificar los nuevos aranceles con el combate al trabajo forzoso, Estados Unidos no ha ratificado ni el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 ni el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos internacionales que obligan a los Estados firmantes a prevenir esa práctica, proteger a las víctimas y facilitar mecanismos de reparación.

La nueva estrategia representa el tercer intento de la Casa Blanca por mantener un muro arancelario de alcance global.

Trump recurrió primero a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la misma que utilizó para imponer aranceles a México, Canadá y China por migración y tráfico de fentanilo, y posteriormente para aplicar en abril de 2025 los llamados aranceles del "Día de la Liberación". La Corte Suprema anuló ese uso de la ley en febrero de 2026.

Después, la administración aplicó un gravamen temporal de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de atender un problema de balanza de pagos. Sin embargo, esa disposición limita la medida a un máximo de 150 días y los aranceles vencieron el 24 de julio.

Antes de que expiraran, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) preparó una tercera vía: la Sección 301, que permite responder a actos, políticas o prácticas extranjeras que sean injustificables, discriminatorias o que perjudiquen al comercio estadounidense.

La medida contempla aranceles de 10% o 12.5% sobre productos de 60 economías, cuyos gobiernos, según Washington, no impedían de forma efectiva la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Aunque incluyó exenciones que cubren cerca de la mitad de las importaciones procedentes de los países afectados, además de tratamientos especiales para mercancías vinculadas con el T-MEC.