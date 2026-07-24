Manufactureras de exportación apuestan por retener inversiones ante aranceles y el T-MEC

La preocupación alcanza a una parte relevante de la industria nacional. Index reúne a más de 1,200 empresas manufactureras, responsables de alrededor del 68% de las exportaciones manufactureras de México hacia Estados Unidos. Ante la incertidumbre comercial y los frentes arancelarios, el organismo concentra sus esfuerzos en escuchar a las compañías instaladas y defender las condiciones que necesitan para mantener su producción en el país.

“Nosotros no somos promotores de nuevas inversiones; somos promotores de retener las inversiones”, afirmó Salvador Maese Barraza, presidente de Index Mexicali. El cambio de enfoque responde a que los corporativos globales distribuyen su capital entre distintos países y pueden conservar una fábrica en México, pero enviar su siguiente ampliación, modelo o proceso productivo a otra región.

La advertencia de Maese coincide con lo que ya ocurre en Canadá. Una encuesta de manufactura de KPMG Canadá de 2026 reveló que 29% de las empresas ya trasladó parte o toda su producción a Estados Unidos, mientras otro 13% planea hacerlo. En conjunto, 42% ya movió o prevé mover operaciones hacia el sur. Entre quienes evalúan una reubicación, 77% espera concretarla durante los próximos dos años.

KPMG no describe este proceso como una retirada total de Canadá, sino como un reequilibrio estratégico del capital hacia los lugares donde las empresas encuentran mejores rendimientos, mayor cercanía con sus clientes y cadenas de suministro más eficientes. Muchas mantienen operaciones canadienses, pero asignan a Estados Unidos una proporción creciente de sus inversiones futuras.

Ese matiz resulta importante para México. La pérdida de competitividad no siempre se refleja en el cierre inmediato de una planta. También puede aparecer cuando una empresa mantiene la producción existente, pero deja de modernizarla, cancela una expansión o decide fabricar su siguiente producto en Estados Unidos.

La encuesta de KPMG muestra que en Canadá el ajuste ya rebasó los movimientos de producción. El 57% de los fabricantes redujo, suspendió o canceló sus gastos de capital: 36% disminuyó la inversión, 12% la paralizó y 9% la canceló por completo. Además, 42% redujo o pausó sus inversiones en investigación y desarrollo.

Las operaciones pueden permanecer sin cambios durante un tiempo, pero la reducción reiterada de inversiones termina por erosionar la capacidad productiva. Los equipos envejecen, los avances en productividad pierden fuerza y las nuevas instalaciones aparecen en otras regiones. KPMG resume la lógica con una relación directa: la inversión determina la capacidad y la capacidad define el crecimiento.

Los aranceles y la incertidumbre comercial forman parte de las causas, pero no son las únicas. Las compañías también comparan costos laborales y operativos, impuestos, regulación, acceso al capital, tamaño de mercado y eficiencia logística. Estados Unidos ofrece además la ventaja de acercar la producción al principal destino de ventas de muchas empresas norteamericanas.

Para Maese, México enfrenta una presión similar. Aunque descartó una salida generalizada de manufactureras, reconoció que ya existen movimientos que muestran cómo las compañías reorganizan su producción en busca de menores costos y mayor certidumbre.

Uno de los casos es Toyota, que anunció el movimiento de parte de su producción hacia Texas. La decisión no representa una salida de México, pero ilustra cómo un corporativo puede redistribuir modelos y volúmenes entre sus plantas conforme cambian los incentivos, los costos y las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Maese también mencionó el caso de LG, que concentró en Reynosa la producción de televisores después de cerrar sus operaciones en Mexicali. En este caso, la actividad permaneció en México, aunque migró entre ciudades. Otras compañías han desplazado procesos desde la frontera hacia entidades con menores costos laborales, los cuales también han aumentado por las propias exigencias del T-MEC, mientras algunas inversiones del sector textil sí han optado por Centroamérica y el Caribe.

“Las empresas globales siempre van a buscar su mejor costo para sobrevivir y ser competitivas”, explicó.