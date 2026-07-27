México rompe otro récord en exportaciones; ventas al exterior superan 72,500 mdd en junio

Los datos oportunos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el crecimiento del comercio exterior mexicano continuó apoyado en la fortaleza de la industria manufacturera y en la demanda del mercado estadounidense, principal destino de las exportaciones nacionales.

Manufacturas impulsan el récord

El avance de las exportaciones estuvo liderado por las ventas no petroleras, que crecieron 34.1% anual, mientras que las petroleras aumentaron 43.4%. Dentro del segmento no petrolero, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos se dispararon 35.8%, por encima del 25% registrado en los envíos al resto del mundo. Durante el primer semestre, el mercado estadounidense concentró 84.2% de las exportaciones no petroleras mexicanas.

Las manufacturas volvieron a ser el principal motor del comercio exterior, ya que sus exportaciones ascendieron a 67,219 millones de dólares, un incremento anual de 35.3%, por lo que representaron más de 91% de las ventas externas acumuladas en el primer semestre.

El mayor dinamismo provino de las manufacturas no automotrices, cuyas exportaciones crecieron 48.8%, mientras que las automotrices avanzaron 7.6%. Entre los sectores con mejor desempeño destacaron la minerometalurgia, los equipos eléctricos y electrónicos, así como alimentos, bebidas y tabaco.

En contraste, las exportaciones agropecuarias retrocedieron 2.8% anual por menores ventas de aguacate, café, cítricos, uvas, melón, sandía y papaya, mientras que las exportaciones extractivas crecieron 37.3%.

Importaciones reflejan mayor actividad industrial

Las importaciones de México también mantuvieron una trayectoria ascendente, porque en junio sumaron 68,461 millones de dólares, un aumento anual de 28%, impulsado principalmente por las compras de bienes intermedios, que crecieron 30.9%. Este tipo de mercancías representó 79.9% de todas las importaciones realizadas durante el primer semestre, una señal de que la industria continúa demandando insumos para mantener la producción y las exportaciones.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 23.5%, mientras que las de bienes de capital( relacionadas con inversión en maquinaria y equipo) avanzaron 8.8%. Entre enero y junio, las compras al exterior alcanzaron 379,866 millones de dólares, un crecimiento anual de 22%.

Superávit comercial se fortalece

El crecimiento de las exportaciones superó al de las importaciones y permitió ampliar el saldo positivo de la balanza comercial de México.

En junio, el país registró un superávit comercial de 4,090 millones de dólares, superior a los 2,259 millones observados en mayo. El resultado se explicó por un mayor superávit en la balanza no petrolera, que compensó el incremento del déficit petrolero.

Con ello, México acumuló un superávit de 9,857 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, frente a los 1,433 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El resultado confirma que, pese al endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos y a la revisión del T-MEC, el sector exportador mexicano mantiene un ritmo de crecimiento sin precedentes y continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional.

