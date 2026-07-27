México y Canadá sostienen a 149,000 exportadores de EU que urgen certeza en el T-MEC

Pero el tratado también sostiene negocios que difícilmente aparecerán en una fotografía oficial.

Hay talleres familiares que fabrican piezas metálicas en Ohio. Productores de avena en Dakota del Norte. Empresas de dispositivos médicos en Minnesota. Fabricantes de maquinaria agrícola en Iowa. Exportadores de alimentos, madera, textiles o software que encontraron en México y Canadá el mercado que les permitió crecer.

Son 149,033 empresas estadounidenses que exportan a alguno de sus dos vecinos. Lo que significa que una de cada dos compañías exportadoras de Estados Unidos depende de México o Canadá para vender parte de su producción. Y, contra la percepción de que el comercio norteamericano pertenece únicamente a las grandes corporaciones, 94% de ellas son pequeñas y medianas empresas, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Juntas venden 182,000 millones de dólares al año a ambos mercados.

Si se suma lo que venden todas las empresas exportadoras estadounidenses, la cifra alcanza 579,000 millones de dólares.

Por eso, mientras los gobiernos negocian reglas de origen, aranceles o mecanismos de cumplimiento, para miles de pequeños empresarios estadounidenses la revisión del T-MEC no representa un debate político. Es una discusión sobre si podrán seguir invirtiendo, contratar personal o abrir una nueva línea de producción.

Esa es precisamente la batalla que la Cámara de Comercio de Estados Unidos no ha dejado de librar ante la Oficina del Representante Comercial (USTR): convencerlos de que fortalecer el T-MEC es también proteger a miles de pequeñas empresas estadounidenses.

La organización empresarial pide que el proceso fortalezca, y no debilite, el tratado. Argumenta que el T-MEC no solo regula el comercio entre tres países, también sostiene una relación económica de 1.3 billones de dólares al año y respalda 13 millones de empleos estadounidenses.