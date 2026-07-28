Hacienda prevé eliminar los estímulos al IEPS de gasolinas y diésel en 2027

Este año, la guerra de EU-Israel contra Palestina ha llevado al alza los precios del petróleo en todo el mundo, el gobierno mexicano ha activado descuentos o subsidios a la cuota IEPS desde marzo pasado, principalmente para la gasolina Magna y diésel, los combustibles más utilizados para el movimiento de autos particulares, transporte masivo de personas y de mercancías, y cuyos precios están fijados en 24 pesos para la gasolina regular, y 27 para el diesel.

Cifras de Pemex refieren que de sus ventas internas, la gasolina Magna absorbe, al cierre de mayo, el 42% de las ventas internas de la petrolera, el diésel el 28%, y la Premium pinta el 13.7%.

No obstante, para 2027, en el que se espera se estabilicen y bajen los precios del petróleo, Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, estima que los apoyos serán por cero pesos. Es decir, que no se otorgarán descuentos o estímulos fiscales a las cuotas IEPS que se cobran en los precios finales de las gasolinas y diésel.

“(Hacienda) Está pensando en que ya no va a haber estos estímulos, porque se espera que no haya conflictos geopolíticos; alteraciones al precio del petróleo, entonces no va a necesitar de otorgar estímulos fiscales”, explicó José Clavellina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.