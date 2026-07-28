Hacienda prevé eliminar los estímulos al IEPS de gasolinas y diésel en 2027

Para 2027, las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntan a que no otorgará subsidios o descuentos a las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran por litro a las gasolinas Magna, Premium y diésel.
El documento Renuncias Recaudatorias 2026, estima que para este año, en el que han incrementado los precios del petróleo a nivel global, principalmente por el conflicto en Irán, se dejarán de recaudar 19,044 millones de pesos, lo que corresponde al 0.51% del PIB, por otorgar subsidios a las cuotas IEPS que se cobran a los combustibles, con el objetivo de evitar alzas bruscas en los precios en estaciones de servicio.