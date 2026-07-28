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Economía

Hacienda prevé eliminar los estímulos al IEPS de gasolinas y diésel en 2027

El gobierno estima que un mercado petrolero más estable hará innecesarios los subsidios, lo que fortalecería la recaudación tributaria y contribuiría al ajuste fiscal.
mar 28 julio 2026 05:55 AM
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gasolinera pemex
documento Renuncias Recaudatorias 2026, estima que para este año, en el que han incrementado los precios del petróleo a nivel global, principalmente por el conflicto en Irán, se dejarán de recaudar 19,044 millones de pesos, lo que corresponde al 0.51% del PIB, por otorgar subsidios a las cuotas IEPS que se cobran a gasolinas y diesel para amortizar las alzas en sus precios. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Para 2027, las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntan a que no otorgará subsidios o descuentos a las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran por litro a las gasolinas Magna, Premium y diésel.

El documento Renuncias Recaudatorias 2026, estima que para este año, en el que han incrementado los precios del petróleo a nivel global, principalmente por el conflicto en Irán, se dejarán de recaudar 19,044 millones de pesos, lo que corresponde al 0.51% del PIB, por otorgar subsidios a las cuotas IEPS que se cobran a los combustibles, con el objetivo de evitar alzas bruscas en los precios en estaciones de servicio.

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Este año, la guerra de EU-Israel contra Palestina ha llevado al alza los precios del petróleo en todo el mundo, el gobierno mexicano ha activado descuentos o subsidios a la cuota IEPS desde marzo pasado, principalmente para la gasolina Magna y diésel, los combustibles más utilizados para el movimiento de autos particulares, transporte masivo de personas y de mercancías, y cuyos precios están fijados en 24 pesos para la gasolina regular, y 27 para el diesel.

Cifras de Pemex refieren que de sus ventas internas, la gasolina Magna absorbe, al cierre de mayo, el 42% de las ventas internas de la petrolera, el diésel el 28%, y la Premium pinta el 13.7%.

No obstante, para 2027, en el que se espera se estabilicen y bajen los precios del petróleo, Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, estima que los apoyos serán por cero pesos. Es decir, que no se otorgarán descuentos o estímulos fiscales a las cuotas IEPS que se cobran en los precios finales de las gasolinas y diésel.

“(Hacienda) Está pensando en que ya no va a haber estos estímulos, porque se espera que no haya conflictos geopolíticos; alteraciones al precio del petróleo, entonces no va a necesitar de otorgar estímulos fiscales”, explicó José Clavellina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

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Cuando suben los precios del crudo, Hacienda otorga subsidios para que no suban abruptamente los precios de los combustibles, esto representa una menor recaudación de ingresos tributarios. Pero cuando los precios del petróleo se estabilizan e incluso bajan de precio, Hacienda retira los estímulos fiscales a los combustibles, cobra más por la cuota IEPS y entonces recauda más dinero para el erario, un factor positivo para un gobierno que busca reducir el déficit fiscal, explicó Arturo Carranza, analista energético.

“Por ahora, existe la incertidumbre de la resolución del conflicto, entonces se espera que los mercados absorban esa incertidumbre y operen con una estabilidad razonable, para gradual y progresivamente ver una tendencia a la baja en los precios, porque la oferta permanece en niveles estables y puede satisfacer la demanda”, explicó Carranza.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Precios de las gasolinas

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