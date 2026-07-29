Estados Unidos consume su colchón petrolero: reservas caen 11 millones de barriles

El descenso sorprendió al mercado, pues analistas consultados por Bloomberg anticipaban que las existencias comerciales aumentarían alrededor de un millón de barriles, por lo que el resultado quedó 8.2 millones de barriles por debajo de lo esperado.

De acuerdo con el informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la reducción estuvo relacionada con una caída semanal de 2.12% en las importaciones y un incremento de 3.40% en las exportaciones.

También influyó una modificación estadística de la agencia, que disminuyó en 468,000 barriles diarios el volumen contabilizado como entrada de petróleo al mercado estadounidense. La reducción profundiza la vulnerabilidad de los inventarios del país.

Una gráfica de Franklin Templeton muestra que las reservas totales de petróleo en Estados Unidos se encuentran cerca de sus niveles más bajos desde la década de 1980, después de haber alcanzado máximos entre 2015 y 2020.

El gobierno estadounidense también continúa utilizando sus reservas estratégicas para contener las disrupciones provocadas por la guerra. Hasta ahora se han liberado cerca de 107 millones de barriles de los 172 millones comprometidos por Washington. Esto significa que ya se utilizó alrededor de 62% del volumen anunciado y quedan aproximadamente 65 millones de barriles por liberar.

La reserva estratégica funciona como un colchón para enfrentar interrupciones extraordinarias del suministro. Sin embargo, cada extracción reduce el margen disponible para responder a una eventual afectación mayor, como el cierre del estrecho de Ormuz o ataques contra instalaciones petroleras.

El riesgo aumentó después de que Irán atacó una base militar estadounidense en Jordania. Aunque el Comando Central de Estados Unidos informó que los proyectiles fueron interceptados, Washington y Arabia Saudita respondieron con ataques contra grupos respaldados por Teherán en Iraq.

El presidente Donald Trump advirtió posteriormente que el ejército estadounidense golpearía con fuerza a Irán, poniendo fin al tono conciliador que había utilizado durante el fin de semana y disminuyendo las expectativas de una desescalada inmediata.

Petróleo borra parte de sus pérdidas

La renovada tensión geopolítica provocó fuertes incrementos en los precios de la energía. El petróleo WTI cotizaba en 84.71 dólares por barril, con un avance de 6.88%, mientras que el Brent se ubicaba en 88.04 dólares, un incremento de 7.26%.

Las alzas interrumpieron tres sesiones consecutivas de pérdidas. Aun después de esa corrección, el WTI acumula un aumento de aproximadamente 25.6% desde el inicio de la guerra, mientras que el Brent avanza cerca de 24.4%.

El gas natural europeo también registró presiones. El energético cotizaba alrededor de 60.79 euros por megavatio hora, con un incremento diario de 5.31%, y acumula un encarecimiento superior a 90% desde el comienzo del conflicto.

El principal riesgo es el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del petróleo y del gas natural licuado comercializado mundialmente. Una interrupción prolongada elevaría los costos de transporte, seguros, combustibles y electricidad, aun cuando la producción física no resultara afectada de inmediato.

