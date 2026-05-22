La revisión al alza frente al PIB oportuno se explicó parcialmente por un mejor desempeño de marzo. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.4% mensual en ese mes, luego de la debilidad observada en enero y febrero.

Sin embargo, el panorama sectorial siguió mostrando debilidad. Las actividades secundarias, que incluyen manufactura y construcción, retrocedieron 1.0% trimestral y 1.1% anual durante el periodo enero-marzo. La construcción cayó 0.7% anual y las manufacturas descendieron 2.0%, en un contexto marcado por menor dinamismo industrial y cautela empresarial.

Los servicios, también llamados actividades terciarias, disminuyeron 0.4% trimestral, aunque todavía mostraron un crecimiento anual de 1.1%.

Dentro de los servicios destacaron las caídas en alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, con un descenso anual de 2.9%, así como en servicios profesionales, científicos y técnicos, que retrocedieron 3.4%.

Además, los datos mensuales del Indicador Global de Actividad Económica sugieren que la economía evitó una caída más profunda hacia el cierre del trimestre. En marzo, las actividades terciarias aumentaron 0.8% mensual y las primarias 4.5%, aunque la construcción volvió a resentirse con un desplome mensual de 3.3%.