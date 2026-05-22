Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

PIB de México cae menos de lo previsto, pero industria y servicios siguen debilitados

Además, los datos mensuales del IGAE sugieren que la economía evitó una caída más profunda en marzo, con un repunte de la actividad económica.
vie 22 mayo 2026 08:29 AM
Añadir Expansión en Google
pib mexico 2026 inegi
La economía mexicana confirmó su contracción en el primer trimestre de 2026, aunque el retroceso fue menor al estimado inicialmente; construcción y manufacturas siguieron mostrando debilidad.
 (Andrzej Rostek/Getty Images)

La economía mexicana se contrajo 0.6% trimestral en el primer trimestre de 2026, una caída menor a la estimada originalmente por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipaba un retroceso de 0.8%. Aun así, el dato confirmó el debilitamiento de la actividad productiva en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una disminución de 0.6% frente al trimestre previo, con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó apenas 0.4%.

Publicidad

La revisión al alza frente al PIB oportuno se explicó parcialmente por un mejor desempeño de marzo. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.4% mensual en ese mes, luego de la debilidad observada en enero y febrero.

Sin embargo, el panorama sectorial siguió mostrando debilidad. Las actividades secundarias, que incluyen manufactura y construcción, retrocedieron 1.0% trimestral y 1.1% anual durante el periodo enero-marzo. La construcción cayó 0.7% anual y las manufacturas descendieron 2.0%, en un contexto marcado por menor dinamismo industrial y cautela empresarial.

Los servicios, también llamados actividades terciarias, disminuyeron 0.4% trimestral, aunque todavía mostraron un crecimiento anual de 1.1%.

Dentro de los servicios destacaron las caídas en alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, con un descenso anual de 2.9%, así como en servicios profesionales, científicos y técnicos, que retrocedieron 3.4%.

Además, los datos mensuales del Indicador Global de Actividad Económica sugieren que la economía evitó una caída más profunda hacia el cierre del trimestre. En marzo, las actividades terciarias aumentaron 0.8% mensual y las primarias 4.5%, aunque la construcción volvió a resentirse con un desplome mensual de 3.3%.

Publicidad

Tags

PIB

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad