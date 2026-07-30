Hacienda prevé un crecimiento de la economía de al menos 1.5% para este año

Hoy por la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía creció 1.5% trimestral, mientras que de enero a junio avanzó 1.2% frente al mismo periodo del año pasado, borrando el tropezón del primer trimestre cuando el PIB cayó 0.6%.

En tanto, ayer por la mañana, la directora global de Riesgo Soberano para América de la calificadora, Shelly Shetty, afirmó que el país mantiene fortalezas que respaldan la calificación BBB- con perspectiva estable, pero destacó que un choque económico severo que deteriore las finanzas del gobierno presionaría la nota soberana.

El funcionario informó que no solo fue el sector servicios de esparcimiento y alojamiento, impulsado por el Mundial de Futbol, el que empujó la economía.

“Quisimos destacar la solidez de la inversión, tanto de la pública, como de la privada, en construcción, inversión en ingeniería civil y edificación que son los grandes sectores de la construcción,, hay una recuperación de la inversión pública, una dinamización con proyectos específicos como los trenes en Estado de México e Hidalgo que dejarán una derrama importante conforme avancen estos proyectos”, dijo el titular de la SHCP.

Mantiene su perspectiva de crecimiento en rango de 1.8-2.8%

Con ello, la dependencia mantiene su perspectiva del PIB en un rango de 1.8-2.8%, y espera que las expectativas de instituciones privadas se ajusten al alza tras los resultados del segundo trimestre reportados por el Inegi.

Rodrigo Mariscal explicó que para tener un crecimiento menor a 1.5% al cierre de año, tendría que pasar una contracción en el tercero y cuarto trimestre.

“Si eso ocurriera, algunas de las proyecciones de calificadoras y bancos podrían manifestarse, pero lo que estamos viendo es un crecimiento más amplio en muchos sectores; destacando construcción y manufactura, de esta última, en automotriz, estamos viendo un crecimiento bastante positivo y por otro lado algunos sectores de servicios que no estuvieron relacionados con el mundial, como comercio al por mayor que es un sector muy importante, esto nos da al menos indicio que habrá un mayor crecimiento en el resto del año”, dijo el economista en jefe de la SHCP.

El economista en jefe de Hacienda destacó que también hay varios indicadores adelantados que apuntan a que habrá más crecimiento, por ejemplo, el financiamiento para las familias y empresas, además de las exportaciones por la recuperación del sector automotriz, y el avance de hasta 117% en mayo de los sectores de computación y equipo eléctrico.