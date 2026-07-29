La directora global de Riesgo Soberano para América de la calificadora, Shelly Shetty, afirmó que el país mantiene fortalezas como un marco macroeconómico sólido, un régimen de tipo de cambio flexible, un banco central con credibilidad, mercados financieros profundos y una estrecha integración con la economía estadounidense, factores que respaldan la calificación BBB- con perspectiva estable.

Pero también delineó con claridad las condiciones que podrían modificar esa evaluación. Un incremento acelerado de la deuda pública, un fracaso en la consolidación fiscal o un choque económico severo que deteriore las finanzas del gobierno podrían ejercer presión sobre la nota soberana. En sentido contrario, una reforma fiscal estructural, una trayectoria descendente de la deuda y un mayor crecimiento económico abrirían espacio para una mejora de la calificación.

"Seguimos considerando que México tiene características propias de un grado de inversión", afirmó Shetty durante una conferencia organizada por Fitch en la Ciudad de México, aunque insistió en que la evolución de la deuda y de las cuentas públicas será determinante para mantener esa posición.

El mayor riesgo es el bajo crecimiento

Para Fitch, el principal desafío de México no proviene únicamente del entorno internacional, sino de la debilidad de su propia economía.

La agencia prevé que el país crecerá alrededor de 1% este año, después de un avance cercano a 0.5% el año pasado. Ese desempeño coloca a México por debajo del promedio de América Latina, de las economías emergentes e incluso de Brasil.

"Sin importar cómo se compare, México está creciendo por debajo de sus pares", señaló Shetty, quien advirtió que existe el riesgo de que el país quede atrapado en una etapa de crecimiento estructuralmente bajo. También recordó que la recuperación económica posterior a la pandemia ha sido una de las más débiles de la región.

A su juicio, detrás de esa desaceleración existe un mismo denominador: la inversión.

La inversión pública perdió impulso tras la conclusión de los grandes proyectos de infraestructura de la administración anterior, mientras que la inversión privada todavía no logra compensar ese vacío. A ello se suma la incertidumbre derivada de la política comercial estadounidense, la revisión del T-MEC y factores internos como la reforma judicial, que, según Fitch, continúan afectando la confianza empresarial.