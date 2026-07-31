Recaudación del IEPS a refrescos aumenta 59% en el Mundial

A finales del año pasado, y en vísperas del año del Mundial, Hacienda propuso cambios en el IEPS de productos dañinos para la salud, tras el objetivo de reducir su consumo, estos fueron aprobados por el Congreso. El titular de Hacienda aseveró que los recursos recaudados se destinarían al sector salud, pero no se aprobaron cambios para su etiquetación y seguimiento.

Para bebidas saborizadas y con azúcar (refrescos, jugos, néctares industriales) la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, para bebidas con edulcorantes pasó de cero pesos a 1.50 pesos.

En enero-junio, la recaudación por refrescos fue la que más creció y la que más aportó de estos IEPS, al reportar 32,769 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 59.3% frente al mismo periodo del año pasado.

“Tenemos ante nosotros un evento muy exitoso, los datos de crecimiento de mayo y junio son sólidos en servicios, por la vía del comercio al por mayor y al por menor, y el alojamiento”, dijo Amador Zamora sobre los efectos del Mundial para la economía y las finanzas públicas.

A la recaudación por refrescos, le siguieron los cigarrillos y puros de tabaco al recaudar 29,978 millones de pesos, lo que representó un incremento de 8.6% real anual.

De 2025 a 2026, la cuota IEPS ad valorem pasó de 160% a 200%, y la cuota por pieza se incrementó de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasó de 30.4% a 32%.

Juegos con apuestas queda “tablas”

También se aprobaron cambios al IEPS a juegos con apuestas y sorteos, de 30 a 50%, no obstante, la Lotería Nacional cuenta con un descuento o estímulo fiscal a este gravamen de 40%.

En términos reales, la recaudación del IEPS a apuestas y sorteos decreció 0.2% anual en el primer semestre. En pesos corrientes, la recaudación pasó de 1,952 millones a 2,025 millones.