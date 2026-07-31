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Economía

Recaudación del IEPS a refrescos aumenta 59% en el Mundial

El aumento de las cuotas del impuesto y un mayor consumo durante la Copa Mundial de Futbol elevaron los ingresos por bebidas saborizadas, que encabezaron la recaudación del IEPS distinto a combustibles.
vie 31 julio 2026 05:55 AM
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A finales del año pasado, y en vísperas del año del Mundial, Hacienda propuso cambios en el IEPS de productos dañinos para la salud como refrescos y cigarros, tras el objetivo de reducir su consumo, estos fueron aprobados por el Congreso. (Molly Darlington/Getty Images)

La celebración de la Copa Mundial de Futbol en México y cambios a la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) anotó una recaudación récord de este gravamen, especialmente por el consumo de refrescos y tabaco, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a junio, la recaudación total por IEPS reportó un crecimiento de 5.7% real anual, compensando caídas de ingresos tributarios como el ISR, que disminuyó por un menor pago de ISR relacionado con declaraciones anuales de personas morales.

“En su interior, destacó el componente de IEPS distinto de combustibles, con un aumento real anual de 9.1%, superior al crecimiento promedio de la última década de 1.2%, respaldado por la actualización de las cuotas aplicables a tabacos labrados, bebidas saborizadas y otros productos gravados”, destacó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

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A finales del año pasado, y en vísperas del año del Mundial, Hacienda propuso cambios en el IEPS de productos dañinos para la salud, tras el objetivo de reducir su consumo, estos fueron aprobados por el Congreso. El titular de Hacienda aseveró que los recursos recaudados se destinarían al sector salud, pero no se aprobaron cambios para su etiquetación y seguimiento.

Para bebidas saborizadas y con azúcar (refrescos, jugos, néctares industriales) la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, para bebidas con edulcorantes pasó de cero pesos a 1.50 pesos.

En enero-junio, la recaudación por refrescos fue la que más creció y la que más aportó de estos IEPS, al reportar 32,769 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 59.3% frente al mismo periodo del año pasado.

“Tenemos ante nosotros un evento muy exitoso, los datos de crecimiento de mayo y junio son sólidos en servicios, por la vía del comercio al por mayor y al por menor, y el alojamiento”, dijo Amador Zamora sobre los efectos del Mundial para la economía y las finanzas públicas.

A la recaudación por refrescos, le siguieron los cigarrillos y puros de tabaco al recaudar 29,978 millones de pesos, lo que representó un incremento de 8.6% real anual.

De 2025 a 2026, la cuota IEPS ad valorem pasó de 160% a 200%, y la cuota por pieza se incrementó de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasó de 30.4% a 32%.

Juegos con apuestas queda “tablas”

También se aprobaron cambios al IEPS a juegos con apuestas y sorteos, de 30 a 50%, no obstante, la Lotería Nacional cuenta con un descuento o estímulo fiscal a este gravamen de 40%.

En términos reales, la recaudación del IEPS a apuestas y sorteos decreció 0.2% anual en el primer semestre. En pesos corrientes, la recaudación pasó de 1,952 millones a 2,025 millones.

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Cerveza sin crecimiento pero con buena aportación

De los productos que no sufrieron ajustes en sus IEPS, los alimentos de alta densidad calórica como botanas, galletas y pan dulce generaron 2,601 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 3% real anual en el primer semestre.

Pese a que el IEPS que se cobra a cervezas reportó un descenso de 9.2%, este hizo una importante aportación a la recaudación al generar 24,071 millones. Cabe destacar que el gravamen a esta bebida no se actualiza desde 2010. Mientras, las bebidas alcohólicas, y cuya fórmula IEPS no se actualiza desde la década de los 80, generaron una recaudación de 13,030 millones; -10.9% real frente al mismo periodo de 2025.

Hacienda detalló que la recaudación tributaria se benefició de mayores ingresos por IVA, IEPS e impuestos a las importaciones, que compensaron parcialmente la menor recaudación por ISR.

IVA reporta 100,000 millones más que lo presupuestado

En total, los ingresos tributarios reportaron 2.96 billones de pesos, lo que representó un incremento de 0.4% real anual, en la primera mitad del año.

Este desempeño se dio en un entorno de resiliencia del consumo de los hogares, mayor vigilancia en las aduanas y actualización de tarifas arancelarias aplicables a países que no tienen tratado comercial con México. Con ello, los ingresos tributarios registraron una variación real anual de 0.4%, informó Hacienda.

La recaudación por IVA superó en 100,000 millones de pesos el monto programado y registró un crecimiento real anual de 10.6%, el mayor incremento para un primer semestre desde 2014.

“Este resultado fue impulsado por el fortalecimiento de las acciones de fiscalización y por el dinamismo del consumo interno. En su interior, destacó el desempeño de junio, mes en el que la recaudación aumentó 53.6% real anual, el crecimiento más alto para un mes comparable”, destacó la SHCP.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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