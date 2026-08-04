El consumidor mexicano mejora su confianza, pero aún teme por el empleo y el ahorro

La mejora abarcó los cinco componentes que integran el indicador, aunque el mayor impulso provino de la percepción sobre la economía del país, tanto en su situación actual como en las expectativas para los próximos 12 meses.

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La valoración de la situación económica actual del país aumentó 1.7 puntos, hasta 39.4 unidades, mientras que la expectativa para el próximo año subió 1.8 puntos y alcanzó 45.7 unidades. Las posibilidades de comprar muebles, electrodomésticos y otros bienes duraderos también mejoraron un punto, hasta 31.1 unidades. No obstante, cabe recordar que para considerar que el ánimo se encuentra en terreno optimista, debe alcanzar por lo menos los 50 puntos.

El avance muestra que el pesimismo acumulado entre los hogares comienza a moderarse, aunque todavía no desaparece. En comparación con julio de 2025, la confianza se mantuvo 0.7 puntos por debajo y acumuló 19 meses consecutivos con retrocesos anuales.

La brecha entre la percepción de los hogares y la del país también permanece. Los consumidores calificaron con 51.8 puntos su situación económica actual y con 57.1 puntos la esperada dentro de un año, niveles superiores a los indicadores relacionados con la economía nacional.

Esto sugiere que las familias observan con mayor optimismo sus propias perspectivas que el desempeño general del país. Frente al año anterior, la percepción actual de los hogares fue el único componente principal que mejoró, con un avance de 0.2 puntos. Las expectativas sobre la economía futura del país, en cambio, todavía se encontraron 1.4 puntos por debajo.

Menor inflación mejora el ánimo

Entre los indicadores complementarios, los consumidores mostraron una mejor expectativa sobre el comportamiento de los precios. El indicador correspondiente avanzó 1.6 puntos mensuales, lo que significa que una mayor proporción de hogares espera que los precios aumenten menos o incluso disminuyan durante los próximos 12 meses.

Monex atribuyó parte de la recuperación a la moderación de la inflación, a la mejoría de la actividad económica durante el segundo trimestre y al impulso temporal asociado con la Copa Mundial de Futbol. La firma señaló que la contracción anual de la confianza fue la menos pronunciada desde octubre de 2025.

Sin embargo, los resultados todavía muestran focos de cautela. La capacidad actual de ahorro cayó 1.6 puntos respecto a junio y las posibilidades de salir de vacaciones disminuyeron 0.6 puntos. Aunque mejoró la expectativa sobre el empleo durante los próximos 12 meses, permaneció 3.2 puntos por debajo de julio de 2025.