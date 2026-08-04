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Economía

El PIB de México perderá impulso tras el rebote del Mundial 2026

El crecimiento de 1.5% entre abril y junio no convenció al mercado de que la economía haya entrado en una recuperación sostenida, ante la debilidad de la inversión y el consumo.
mar 04 agosto 2026 05:55 AM
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La economía mexicana dio señales de recuperación, pero los analistas no están convencidos
La economía mexicana rebotó en el segundo trimestre, pero los analistas prevén que el crecimiento vuelva a moderarse durante la segunda mitad de 2026. (David Ramos/Getty Images)

La economía mexicana dio una señal de vida en el segundo trimestre, creció 1.5% frente a los tres meses anteriores, recuperó la caída de 0.6% registrada al inicio del año y superó las previsiones del mercado. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para convencer a los analistas de que el país haya entrado en una recuperación sostenida. La mayoría todavía espera que México crezca apenas entre 1.0% y 1.4% durante 2026, muy por debajo del rango oficial ratificado por Hacienda.

El impulso del Mundial 2026 explicó alrededor del 70% del repunte económico, además, en junio se observó cómo el efecto positivo se fue disipando con un crecimiento más bajo que el de abril y mayo, por lo cual se espera un crecimiento mucho más moderado en el segundo semestre.

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El PIB aumentó 2.2% anual entre abril y junio y acumuló un avance de 1.2% durante el primer semestre. Además, la recuperación alcanzó a los tres grandes sectores: las actividades agropecuarias crecieron 3.3% trimestral, la industria 1.6% y los servicios 1.5%. Un avance amplio que permitió borrar la pérdida del primer trimestre y romper la inercia de estancamiento que predominaba desde finales de 2025.

"Resulta alentador que el crecimiento continúe descansando sobre sectores con mayor capacidad para generar empleo y valor agregado, particularmente los servicios y la manufactura. Esto sugiere que, aunque persisten riesgos importantes para la segunda mitad del año, la economía mantiene fundamentos suficientes para evitar un escenario de desaceleración más pronunciada", señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más, coincidió en que la recuperación fue notable y superior a lo previsto por la institución, que esperaba un avance de 0.9%. Pero puso el resultado en perspectiva, ya que la actividad rebotó desde “un muy débil inicio de año”.

En otras palabras, una parte del crecimiento no significa que México haya encontrado nuevos motores, sino que recuperó terreno perdido. De hecho, Banamex calcula que la expansión fue la mayor desde el cuarto trimestre de 2020, aunque los datos implícitos para junio apuntan a que la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios frente a mayo, una primera señal de que el impulso ya se debilitaba al cierre del periodo.

La Secretaría de Hacienda sostiene que la economía conserva capacidad de crecimiento en un entorno externo complejo y mantiene para 2026 un rango de expansión de entre 1.8% y 2.8%, sustentado en el mercado interno, las exportaciones, la inversión y el gasto relacionado con proyectos públicos.

El contraste con el sector privado es amplio, la encuesta de expectativas del Banco de México, elaborada con las respuestas de 42 grupos de análisis, ubicó la mediana de crecimiento para 2026 en 1.2%, apenas una décima por encima del mes anterior. La media pasó de 1.07% a 1.11%, lo que muestra que la sorpresa del segundo trimestre apenas alteró las perspectivas.

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El consumo mejoró temporalmente por el Mundial

La parte menos favorable está en el origen de la recuperación. El consumo y la inversión mejoraron, pero todavía no existen elementos suficientes para afirmar que hayan cambiado de tendencia. Parte del gasto de los hogares estuvo relacionado con el Mundial de Futbol, que elevó temporalmente la demanda de transporte, restaurantes, entretenimiento, hospedaje y otros servicios.

También generó empleos temporales y concentró algunas compras que probablemente se habrían realizado en otros momentos del año. “Naturalmente, este fenómeno es meramente transitorio”, advirtió Saldaña.

Por su parte, la calificadora HR Ratings considera que el rebote del segundo trimestre fue de naturaleza temporal y que no representa una mejora estructural de la demanda interna. Según sus cálculos, el mayor impulso se produjo en abril, antes del comienzo del torneo, por las obras de infraestructura, remodelación y hotelería realizadas en las ciudades sede. Además, la actividad habría crecido 1.4% mensual en abril, frente a solo 0.1% estimado para junio, lo cual señala que el impulso se disipó tras dichas inversiones.

HR Ratings calcula que las actividades previas al Mundial durante abril y mayo, junto con la mejoría del consumo en junio, explicaron alrededor de 70% del crecimiento reportado durante el segundo trimestre. Sin el impulso del torneo de la FIFA, el PIB habría avanzado apenas 0.3%, de acuerdo con su ejercicio.

La calificadora estima, además, que el efecto total del Mundial alcanzó 0.12% del PIB, por debajo del 0.3% esperado por el consenso. Pese al buen dato trimestral, mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para todo 2026 en 1.1%.

Gasto adelantado y endeudamiento

Banco BASE también considera que parte del consumo asociado con el torneo fue gasto adelantado y posiblemente financiado con crédito. En términos sencillos, algunos hogares gastaron durante el Mundial dinero que ya no utilizarán en los meses siguientes y que tendrán que pagar con intereses. La institución calcula que el efecto directo del consumo mundialista habría aportado apenas 0.02 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Ugarte Bedwell anticipa que ese apoyo desaparecerá durante el segundo semestre, al tiempo que podrían perder fuerza las remesas, el turismo y la economía estadounidense. “El efecto del Mundial desaparecerá durante el segundo semestre”, dijo. “Esperamos que el ritmo de crecimiento se modere”.

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La inversión sigue esperando mejores señales

La inversión tampoco ha despegado con claridad, pues las empresas continúan enfrentando incertidumbre por la política arancelaria de Estados Unidos, la revisión del T-MEC y los cuestionamientos sobre el Estado de derecho en México.

Cuando una compañía no sabe qué reglas comerciales, legales o fiscales enfrentará en los próximos años, suele posponer la construcción de una planta, la compra de maquinaria o la contratación de trabajadores. Por eso, incluso cuando el consumo mejora por algunos meses, la economía difícilmente acelera de manera sostenida sin nuevos proyectos productivos.

HR Ratings añade advirtió que, al medir la actividad acumulada de los últimos 12 meses, el PIB avanzó apenas 0.82% al cierre de junio. El sector industrial permaneció 0.74% por debajo del nivel de un año antes, mientras los servicios crecieron 1.55%, pero con un progreso modesto desde finales de 2025. La calificadora relaciona el estancamiento de los servicios con menores ingresos reales, la caída de las remesas y la debilidad del empleo.

Las exportaciones también sostienen el crecimiento

Más allá del Mundial, las exportaciones manufactureras han mantenido un desempeño sólido, especialmente las no automotrices y las relacionadas con productos electrónicos, equipo de cómputo e infraestructura tecnológica.

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Saldaña espera que ese impulso continúe mientras la economía estadounidense se mantenga respaldada por un consumo resistente y por fuertes inversiones en tecnología. México también conserva una ventaja frente a otros países al mantener un acceso comercial preferente al mercado estadounidense.

La demanda estadounidense continúa favoreciendo segmentos manufactureros de alto contenido tecnológico
Gerónimo Ugarte Badwell, economista en jefe de Valmex

HR Ratings señala que las exportaciones de electrónicos, componentes y maquinaria ayudaron a compensar la desaceleración automotriz. Sin embargo, advierte que el repunte industrial también contiene un componente de recuperación después de la caída registrada a comienzos del año.

El tercer trimestre será mucho más lento

La mayoría de los analistas coinciden que no existe todavía evidencia suficiente para asegurar que el repunte del segundo trimestre es un cambio de tendencia para el mediocre crecimiento de México.

Ve por Más espera que el PIB crezca apenas 0.3% trimestral entre julio y septiembre. Valmex también anticipa una expansión positiva, pero “considerablemente menor” a la del segundo trimestre y mantiene sin cambios su pronóstico de crecimiento de 1.0% para todo 2026.

Banorte proyecta avances de apenas 0.1% trimestral durante el tercero y el cuarto trimestre, y calcula un crecimiento de 1.4% para todo el año. La institución considera que el empleo, la masa salarial, el crédito, el comercio, la logística y el turismo todavía darán soporte a los servicios, aunque reconoce la posibilidad de un ajuste posterior al Mundial.

El escenario más adverso lo presenta Grupo Financiero BASE. Su estimación central contempla una contracción de 0.55% trimestral durante el tercer trimestre, antes de un avance de 0.30% entre octubre y diciembre. En su escenario pesimista, la caída de julio a septiembre podría llegar a 1.20%; en el optimista, la economía crecería solamente 0.20%.

Incluso después de la sorpresa positiva del segundo trimestre, los especialistas consultados por Banco de México continuaron asignando la mayor probabilidad a que el PIB crezca entre 1.0% y 1.4% durante 2026.

“El principal mensaje sigue siendo de cautela”, resumió Ugarte Bedwell. “La sorpresa positiva del segundo trimestre mejora el punto de partida para el resto del año, pero todavía no constituye evidencia suficiente para modificar nuestro escenario macroeconómico”.

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