La economía mexicana dio señales de recuperación, pero los analistas no están convencidos

El PIB aumentó 2.2% anual entre abril y junio y acumuló un avance de 1.2% durante el primer semestre. Además, la recuperación alcanzó a los tres grandes sectores: las actividades agropecuarias crecieron 3.3% trimestral, la industria 1.6% y los servicios 1.5%. Un avance amplio que permitió borrar la pérdida del primer trimestre y romper la inercia de estancamiento que predominaba desde finales de 2025.

"Resulta alentador que el crecimiento continúe descansando sobre sectores con mayor capacidad para generar empleo y valor agregado, particularmente los servicios y la manufactura. Esto sugiere que, aunque persisten riesgos importantes para la segunda mitad del año, la economía mantiene fundamentos suficientes para evitar un escenario de desaceleración más pronunciada", señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más, coincidió en que la recuperación fue notable y superior a lo previsto por la institución, que esperaba un avance de 0.9%. Pero puso el resultado en perspectiva, ya que la actividad rebotó desde “un muy débil inicio de año”.

En otras palabras, una parte del crecimiento no significa que México haya encontrado nuevos motores, sino que recuperó terreno perdido. De hecho, Banamex calcula que la expansión fue la mayor desde el cuarto trimestre de 2020, aunque los datos implícitos para junio apuntan a que la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios frente a mayo, una primera señal de que el impulso ya se debilitaba al cierre del periodo.

La Secretaría de Hacienda sostiene que la economía conserva capacidad de crecimiento en un entorno externo complejo y mantiene para 2026 un rango de expansión de entre 1.8% y 2.8%, sustentado en el mercado interno, las exportaciones, la inversión y el gasto relacionado con proyectos públicos.

El contraste con el sector privado es amplio, la encuesta de expectativas del Banco de México, elaborada con las respuestas de 42 grupos de análisis, ubicó la mediana de crecimiento para 2026 en 1.2%, apenas una décima por encima del mes anterior. La media pasó de 1.07% a 1.11%, lo que muestra que la sorpresa del segundo trimestre apenas alteró las perspectivas.