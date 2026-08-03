Las fábricas mexicanas venden más, pero las empresas no aumentan su producción y así resuelven

Los inventarios sostienen la demanda

La forma en que las empresas atendieron el aumento de pedidos ayuda a entender esa aparente contradicción.

En lugar de acelerar inmediatamente la producción, muchas recurrieron a los inventarios de productos terminados. Como resultado, las existencias registraron su caída más pronunciada desde marzo, reflejo de que las ventas fueron cubiertas principalmente con mercancía previamente fabricada.

Esta estrategia permitió responder rápidamente al incremento de la demanda sin elevar el ritmo de operación de las plantas, aunque también redujo el nivel de inventarios disponible para los próximos meses.

Compran más insumos por precaución

Mientras disminuían sus inventarios, los fabricantes aumentaron la compra de materias primas e insumos al mayor ritmo observado en casi dos años y medio.

Lejos de responder a una expansión inmediata de la producción, esta decisión refleja una estrategia preventiva ante los crecientes riesgos de interrupciones en las cadenas de suministro.

Las empresas reportaron mayores retrasos en las entregas de proveedores debido a problemas de inseguridad en carreteras, cuellos de botella en el transporte marítimo, escasez de materiales y las afectaciones derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Ante ese escenario, muchas optaron por fortalecer sus inventarios de insumos para reducir el riesgo de futuras interrupciones en la producción.

Los costos siguen aumentando

El entorno internacional continúa presionando los costos de producción.

Durante julio, las empresas reportaron un nuevo incremento en los precios de combustibles, transporte y materias primas, impulsado tanto por el conflicto en Medio Oriente como por la aplicación de aranceles. De acuerdo con S&P Global, la inflación de los insumos permanece cerca de sus niveles más elevados de los últimos cuatro años.

A pesar de ello, sólo una proporción reducida de fabricantes trasladó esos mayores costos a sus clientes mediante aumentos de precios, una señal de que la competencia y la cautela de la demanda siguen limitando el margen para elevar los precios de venta.