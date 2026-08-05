De acuerdo con los datos de Inegi, el consumo en México acumula un avance del 2% entre enero y mayo, pero sostenido por el componente importado, que ha avanzado 10.4% en el periodo, si se compara con lo que sucedió en 2025. Por el contrario, el consumo de bienes nacionales permanece estancado, con un crecimiento del 0% en los primeros cinco meses de 2026.

De hecho, el gasto en bienes importados hiló 12 meses consecutivos de crecimiento, según un análisis de Monex. El gasto en bienes duraderos creció 0.5% anual, en mayo. En contraste, el consumo de bienes importados no duraderos retrocedió 2.8%, su primera caída en el último año.

Al mismo tiempo, el gasto de bienes nacionales duraderos y semiduraderos disminuyó 7.2% y 2.9% anual, respectivamente, “prolongando sus rachas de contracción a cinco y doce meses consecutivos”, señaló el reporte. Por otro lado, el gasto en bienes nacionales no duraderos prolongó su avance con un crecimiento de 3.6% anual.

El acuerdo anunciado el año anterior por la secretaría de Economía implicó que las tiendas de autoservicio elevaran de 50% a 70% los productos de contenido nacional en sus anaqueles.

En las tiendas departamentales, el compromiso fue elevar del 30% al 42% dicha proporción. Además, como parte del programa Hecho en México, el gobierno ha otorgado el distintivo a más de 4,000 empresas, con el fin de promocionar la industria nacional. No obstante, hasta el momento, los mexicanos siguen demandando más bienes importados que nacionales.

“Hecho en México”, junto con el Plan México, busca que las cadenas de suministro y proveeduría tengan cada vez más contenido nacional. E incluso el gobierno se comprometió a destinar el 50% de sus compras a bienes producidos en el país. Y busca lograr que el 50% proveeduría y consumo de sectores estratégicos sea de bienes nacionales.

Inversión fija retrocede en mayo

La inversión fija bruta, que se refiere al gasto en construcción, maquinaria y equipo de transporte, registró su primera contracción a tasa mensual desde febrero, al descender 0.4% mensual. El dato implicó un retroceso si se toma en cuenta que en abril, el indicador avanzó 4.1% mensual.

La inversión en construcción cayó 2.4% mensual, no obstante, la inversión en maquinaria y equipo avanzó 1.5%, sobre todo gracias a un mayor gasto en equipo nacional, en detrimento de bienes de capital importados, que cayeron 0.5%.

A tasa anual, la inversión fija creció 2.4%, con un avance de 2% en construcción y de 2.5% en maquinaria y equipo.