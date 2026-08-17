Inversión de EU en México exige reglas fiscales claras: AmSoc

La organización informó que busca establecer una comunicación directa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las autoridades fiscales competentes. El objetivo es abrir espacios de interlocución, escuchar las distintas posiciones y facilitar una salida institucional a las diferencias.

AmSoc aclaró que su planteamiento no pretende cuestionar las facultades de las autoridades mexicanas ni las obligaciones tributarias de las compañías. Su llamado se concentra en que los procedimientos sean previsibles y existan mecanismos eficaces para resolver desacuerdos.

“No se trata de confrontar a las autoridades fiscales ni de cuestionar las obligaciones que corresponden a cada empresa. Se trata de procurar que cualquier diferencia pueda ser atendida mediante la legalidad, el diálogo y la certeza jurídica”, señaló Larry Rubin, presidente de AmSoc.

La inversión exige certidumbre

La organización advirtió que la confianza resulta esencial para una relación de la que dependen millones de empleos, empresas, inversiones y cadenas productivas en ambos países.

También sostuvo que la decisión de las compañías y organizaciones empresariales estadounidenses de expresar sus preocupaciones mediante canales institucionales confirma la relevancia de México para sus operaciones y para la producción regional.

Para AmSoc, el cumplimiento fiscal y el ejercicio de las facultades de las autoridades pueden coexistir con reglas claras, procedimientos previsibles y espacios de diálogo. Estos elementos, añadió, permitirían fortalecer el Estado de derecho sin deteriorar la confianza necesaria para invertir y generar empleos.

AmSoc busca acercamiento con Hacienda

La organización manifestó su disposición para colaborar con el gobierno mexicano, las empresas estadounidenses y otros actores de ambos países. Como parte de ese esfuerzo, busca entablar conversaciones con el titular de Hacienda y las autoridades fiscales.

“Nuestro objetivo es que cualquier inquietud pueda canalizarse por las vías institucionales correspondientes, fortaleciendo simultáneamente el cumplimiento de la ley, la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en México”, concluyó Rubin.

AmSoc consideró que México tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los principales destinos de inversión y producción de América del Norte, siempre que la relación económica avance sobre bases de legalidad, confianza y certidumbre.