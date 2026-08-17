Los contadores descartan nuevos impuestos para 2027, pero advierten sobre más fiscalización

El Paquete Económico 2027, está próximo a presentarse por parte del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, para su discusión y votación, la fecha límite para la recepción de la propuesta es el 8 de septiembre. Se prevé la llegada más moderada de ingresos petroleros, e ingresos tributarios con mayor participación en el Presupuesto.

Para el siguiente año, la SHCP tiene la enmienda de recortar el déficit fiscal, y la llegada de ingresos al erario es clave para lograrlo, los especialistas en materia contable refieren que la implementación de nuevas medidas de comprobación y para la fiscalización que iniciaron este año, comenzaran a generar ya efectos positivos en la recaudación.

“Lo que vamos a tener más adelante es un auge de todas estas herramientas tecnológicas que está utilizando la autoridad para fiscalizar, toda esta parte de auditorías exprés para encontrar comprobantes falsos, invitaciones, revisiones profundas. No veo una reforma fiscal donde se creen nuevos impuestos, pero sí va a ser un tema de apretar más a los de costumbre, desafortunadamente, y tratar de fiscalizar a los grandes contribuyentes, a través del tema de comprobantes falsos”, comentó Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del IMCP.

En el primer semestre del año, los ingresos públicos totales fueron 141,003 millones de pesos menores a los programados, los ingresos petroleros y por impuestos reportaron faltantes; de 118,043 millones y 53,725 millones, respectivamente. Descontando la inflación, y frente al primer semestre de 2025, los totales crecieron apenas 0.1%; los petroleros 2.1% y los tributarios 0.4%.