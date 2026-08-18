Estados Unidos determinó de manera preliminar que la fresa mexicana se vende en su mercado por debajo de su “valor normal”, una resolución que abre el camino a cuotas antidumping de entre 3.37% y 5.28% y pone bajo presión exportaciones anuales por 1,000 millones de dólares.
EU da golpe preliminar a la fresa mexicana con tasa antidumping de hasta 5.28%
El Departamento de Comercio de Estados Unidos calculó márgenes distintos para las empresas examinadas. Para la mayoría de los exportadores mexicanos estableció una tasa promedio de 4.83%, informó la Secretaría de Economía, que expresó su “grave preocupación” por la decisión.
El dumping ocurre cuando una mercancía se exporta a un precio inferior al que registra en su mercado de origen o a un valor calculado con base en sus costos. El margen determinado por la autoridad estadounidense sirve como referencia para fijar el depósito o la cuota que enfrentarían las importaciones investigadas.
La resolución aún no es definitiva, pues para que Estados Unidos imponga una orden antidumping, el Departamento de Comercio debe confirmar que las ventas se realizan por debajo de su valor justo y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) debe concluir que esas importaciones causan o amenazan con causar daño material a la industria estadounidense.
Una disputa sobre el invierno
El caso comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron investigar las importaciones mexicanas. La petición introdujo dos elementos que la Secretaría de Economía considera controvertidos: separar las llamadas “fresas de invierno” del resto de las fresas y evaluar el daño sobre un mercado regional del este de Estados Unidos, en lugar de analizar todo el país.
La investigación comprende fresas mexicanas cosechadas o importadas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, ya sean convencionales u orgánicas, enteras o cortadas, con o sin tallo, sin importar su presentación comercial.
De acuerdo con Economía, la ITC concluyó en un reporte preliminar de marzo que no había bases para considerar las fresas de invierno como un producto distinto de las fresas en general ni para reconocer un mercado regional separado del mercado nacional estadounidense.
Pese a ello, el Departamento de Comercio mantuvo ambos criterios en su resolución preliminar. La dependencia mexicana considera que esa aplicación resulta arbitraria y altera la naturaleza de la investigación.
Casi 5,000 productores en riesgo
La decisión alcanza una cadena integrada por casi 5,000 productores mexicanos, de los cuales 97% cultiva superficies de 10 hectáreas o menos, según la Secretaría de Economía. La actividad también genera alrededor de 151,000 empleos permanentes y temporales.
Durante 2025, México exportó a Estados Unidos 263,000 toneladas de fresa, con un valor de 1,000 millones de dólares. Una cuota definitiva no solo afectaría a las grandes exportadoras: también elevaría los costos de acceso al mercado para miles de pequeñas y medianas unidades agrícolas.
Economía advirtió que el caso puede sentar un precedente para que otros productores estadounidenses impulsen investigaciones similares contra exportaciones hortofrutícolas mexicanas mediante la división de un producto por temporadas o la delimitación de mercados regionales.
La dependencia también sostuvo que los supuestos empleados por el Departamento de Comercio no son consistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio ni con diversas disposiciones del T-MEC.
La decisión final
La investigación seguirá dos rutas. El Departamento de Comercio deberá emitir su determinación final sobre la existencia y magnitud del dumping. Por separado, la ITC analizará si las importaciones mexicanas causan daño material o representan una amenaza para la industria de Estados Unidos.
La Secretaría de Economía prevé que la resolución final de la ITC se conozca a principios de 2027. Si alguna de las dos autoridades emite una decisión negativa, no se establecerá una orden antidumping definitiva; si ambas determinaciones resultan afirmativas, Estados Unidos podrá aplicar las cuotas correspondientes.
La dependencia anunció que dará seguimiento al procedimiento en coordinación con productores y exportadores para defender el acceso de la fresa mexicana al mercado estadounidense y evitar que los criterios cuestionados se extiendan a otros productos agrícolas.