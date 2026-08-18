EU da golpe preliminar a la fresa mexicana con tasa antidumping de hasta 5.28%

El Departamento de Comercio de Estados Unidos calculó márgenes distintos para las empresas examinadas. Para la mayoría de los exportadores mexicanos estableció una tasa promedio de 4.83%, informó la Secretaría de Economía, que expresó su “grave preocupación” por la decisión.

El dumping ocurre cuando una mercancía se exporta a un precio inferior al que registra en su mercado de origen o a un valor calculado con base en sus costos. El margen determinado por la autoridad estadounidense sirve como referencia para fijar el depósito o la cuota que enfrentarían las importaciones investigadas.

La resolución aún no es definitiva, pues para que Estados Unidos imponga una orden antidumping, el Departamento de Comercio debe confirmar que las ventas se realizan por debajo de su valor justo y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) debe concluir que esas importaciones causan o amenazan con causar daño material a la industria estadounidense.

Una disputa sobre el invierno

El caso comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron investigar las importaciones mexicanas. La petición introdujo dos elementos que la Secretaría de Economía considera controvertidos: separar las llamadas “fresas de invierno” del resto de las fresas y evaluar el daño sobre un mercado regional del este de Estados Unidos, en lugar de analizar todo el país.

La investigación comprende fresas mexicanas cosechadas o importadas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, ya sean convencionales u orgánicas, enteras o cortadas, con o sin tallo, sin importar su presentación comercial.

De acuerdo con Economía, la ITC concluyó en un reporte preliminar de marzo que no había bases para considerar las fresas de invierno como un producto distinto de las fresas en general ni para reconocer un mercado regional separado del mercado nacional estadounidense.

Pese a ello, el Departamento de Comercio mantuvo ambos criterios en su resolución preliminar. La dependencia mexicana considera que esa aplicación resulta arbitraria y altera la naturaleza de la investigación.