México enfrenta un nuevo riesgo comercial: la fresa está bajo investigación antidumping en EU

El caso de la fresa no llega en aislamiento, forma parte de una tendencia más amplia en la política comercial estadounidense. Existen más de 800 órdenes antidumping y compensatorias activas, utilizadas como mecanismo de protección para industrias locales. La agricultura mexicana comienza a sentir con mayor frecuencia ese endurecimiento.

El año pasado se aplicó una cuota antidumping de 17% al tomate , una medida que el gobierno mexicano considera injustificada. El secretario de Agricultura, lo resume en una frase: no hay evidencia que sustente una violación a las reglas del comercio.

México exige decisiones con evidencia

La preocupación, sin embargo, va más allá de un producto específico. México, Estados Unidos y Canadá han construido durante décadas una integración agroalimentaria profunda. Esa red conecta producción, procesamiento, transporte y consumo en los tres países. También involucra a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de ese flujo para operar.

“El balance amplio es que por supuesto que esta integración ha sido positiva”, señaló hace unos días Berdegué durante el cierre de consultas rumbo a la revisión del T-MEC, organizadas por la Secretaría de Economía.

El diagnóstico reconoce beneficios: mayor oferta para los consumidores, costos más bajos y un mercado regional más dinámico. Pero también advierte señales de tensión que pueden alterar ese equilibrio.

En el radar mexicano aparecen tres factores. Primero, el uso de medidas comerciales sin base técnica sólida. Segundo, el incumplimiento de acuerdos sanitarios, como el protocolo firmado en diciembre de 2024 para el manejo del gusano barrenador en el ganado. Tercero, el incremento de subsidios agrícolas en Estados Unidos, que en meses recientes alcanzaron cerca de 12,000 millones de dólares para granos y oleaginosas.

En este escenario, la posición de México apunta a un principio: las decisiones comerciales deben sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos. Sin ese ancla, los riesgos son distorsiones en el mercado, tensiones políticas y afectaciones directas a las cadenas productivas.