La revisión del T-MEC abre un nuevo frente de EU contra las fresas mexicanas

En días recientes, el senador republicano Rick Scott pidió al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acelerar la investigación antidumping contra las fresas mexicanas, calcular el mayor margen posible de dumping permitido por la ley y rechazar cualquier nueva prórroga que retrase el procedimiento.

La solicitud quedó plasmada en una carta enviada al titular de Comercio, después de que Washington notificó oficialmente que el tratado seguirá vigente, pero sujeto a revisiones periódicas tras negarse a extenderlo por otros 16 años.

Aunque la investigación comercial comenzó en febrero, se pide que se acelere la resolución preliminar que debía darse en junio.

La decisión sobre el T-MEC abrió una nueva etapa en la relación comercial entre ambos países. Mientras continúan las negociaciones para revisar el tratado, distintos sectores productivos estadounidenses comenzaron a impulsar viejas demandas comerciales.

La agricultura aparece entre los primeros frentes, pues Scott acusa a México de utilizar durante décadas subsidios y exportaciones con precios artificialmente bajos para desplazar a los productores estadounidenses de frutas y hortalizas de temporada. Asegura que las fresas representan "el objetivo más reciente" de esa estrategia y afirma que los agricultores de Florida merecen "toda la protección de la legislación comercial estadounidense".

Los agricultores de Florida aseguran que durante la última temporada invernal ingresaron a Estados Unidos más de 200 millones de kilogramos de fresas mexicanas, con un valor cercano a 1,000 millones de dólares, muchas de ellas, según afirman, comercializadas por debajo de sus costos de producción.

También argumentan que esas importaciones coinciden exactamente con la temporada de cosecha en Florida, entre noviembre y marzo, lo que presiona los precios que reciben los agricultores locales.

Ante esto, urgen al Departamento de Comercio emitir cuanto antes su determinación preliminar y rechazar futuras solicitudes de ampliación de plazos por parte de empresas involucradas en el procedimiento, al considerar que retrasan el alivio para los productores estadounidenses

El procedimiento comenzó el 13 de febrero, cuando el Departamento de Comercio inició formalmente una investigación para determinar si las exportaciones mexicanas de fresa fresca de invierno se venden en Estados Unidos por debajo de su valor justo.

Como parte del expediente, la autoridad estadounidense calculó un margen de dumping presunto de 18.32%, porcentaje que sirve como referencia para una eventual cuota antidumping. Si el Departamento de Comercio confirma la práctica y la Comisión de Comercio Internacional determina que las importaciones causan daño material a la industria estadounidense, las fresas mexicanas pueden enfrentar un arancel adicional cercano a ese nivel, aunque la tasa definitiva dependerá de los resultados de la investigación y podría variar entre empresas.

La investigación fue solicitada por la organización Strawberry Growers for Fair Trade, que representa a productores de Florida y sostiene que las importaciones mexicanas desplazan a la producción local durante la temporada invernal.

Como publicó previamente Expansión, el caso representa uno de los desafíos comerciales más importantes para la agroindustria mexicana. Estados Unidos compra prácticamente toda la fresa fresca de invierno que México exporta y el país se ha consolidado durante décadas como el principal proveedor del mercado estadounidense en esos meses.