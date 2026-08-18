Vietnam duplica sus exportaciones a México entre alertas por triangulación china

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones mexicanas procedentes de Vietnam alcanzaron 18,405 millones de dólares, un incremento anual de 103%, según cifras del Banco de México. En solo seis meses, el flujo equivalió a 82% de los 22,372 millones de dólares registrados durante todo 2025, cuando las compras marcaron un máximo histórico.

La transformación resulta más visible cuando se amplía el periodo de comparación. En 2010, México importó mercancías vietnamitas por apenas 836 millones de dólares. El avance adquirió fuerza a partir de 2020 y ahora se concentra en productos de mayor contenido tecnológico, como circuitos electrónicos, teléfonos, computadoras y partes de maquinaria.

El aumento revela que Vietnam comienza a ocupar espacios dentro de las cadenas de suministro mexicanas, aunque su presencia avanza principalmente mediante exportaciones, no por la instalación de grandes fábricas.

La inversión vietnamita en México todavía resulta limitada frente al dinamismo comercial. Uno de los casos más visibles es FPT Software, compañía tecnológica que abrió en septiembre de 2023 una oficina y centro de servicios en Guadalajara para atender la demanda de ingeniería de software en América. La empresa anunció entonces que proyectaba ampliar su plantilla local hasta 500 personas en 2025, de acuerdo con información de la propia compañía.

La automotriz VinFast también constituyó una filial mexicana, aunque sus estados financieros indican que permanecía inactiva al cierre de 2025. Su incursión más concreta consiste en un memorando firmado con el Sindicato de Trabajadores del Volante y Similares de Durango para negociar la posible venta de 3,000 automóviles eléctricos y 300 autobuses, según el anuncio de la automotriz.

Por ahora, estos casos no representan una ola de capital vietnamita comparable con el crecimiento de sus ventas. Vietnam avanza en México primero como proveedor y solo de manera incipiente como inversionista.

Ese impulso ya encendió alertas entre industriales mexicanos. Durante las discusiones de 2025 que precedieron al aumento de aranceles para China y otras economías sin tratado comercial, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que Vietnam podría ocupar parte del espacio dejado por esos proveedores.