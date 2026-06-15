México aumenta 42% sus importaciones desde Asia pese al T-MEC

Entre enero y abril de 2026, las importaciones de Asia se dispararon 42%, mientras que las compras a Estados Unidos y Canadá, sus socios T-MEC, apenas aumentaron 2.1%.

Los datos muestran que, mientras la integración regional ocupa un lugar central en las negociaciones comerciales, la manufactura mexicana sigue dependiendo de manera importante de insumos, componentes y tecnología provenientes del continente asiático.

De acuerdo con cifras de comercio exterior, en los primeros cuatro meses del año México importó bienes asiáticos por 121,054 millones de dólares. China se mantuvo como el principal proveedor, con compras por 42,851 millones de dólares.

Sin embargo, el mayor dinamismo ya no proviene únicamente del gigante asiático, pues las importaciones desde Taiwán crecieron 289%, las provenientes de Singapur aumentaron 70.4% y las de Hong Kong avanzaron 49%.

Con este escenario de fondo, el gobierno mexicano impulsa una narrativa basada en la regionalización de las cadenas de suministro y en la oportunidad que representa la estrategia estadounidense para reducir su dependencia de Asia.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido en distintas ocasiones que la reorganización industrial impulsada por Estados Unidos abre una oportunidad histórica para México.

Según el funcionario, sectores como semiconductores, farmacéutica, electrónica, dispositivos médicos y robótica enfrentan un proceso de relocalización hacia Norteamérica impulsado por razones de seguridad económica y resiliencia de las cadenas de suministro.

Ebrard señala que tanto Estados Unidos como México mantienen dependencias de entre 70% y 90% respecto a Asia en diversos insumos estratégicos. Por ello, parte de la producción actualmente ubicada en Asia puede trasladarse a la región, permitiendo a México captar nuevas inversiones y ampliar su capacidad manufacturera.

“Va a ser muy complicado seguir trayendo todos los semiconductores de Asia. Muy caro, complejo y difícil”, ha señalado el funcionario al referirse al objetivo estadounidense de construir una cadena regional para la producción de chips.