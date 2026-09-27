Primark llega a México y su modelo de tiendas será distinto al de Zara y H&M

Primark abrió su primera tienda en Dublín en 1969 y en septiembre de 2026 alcanzó las 500 tiendas en 19 mercados, con una operación que la propia compañía define como centrada en sus establecimientos físicos.

Primark no tiene el mismo modelo de compra en línea

Mientras Zara y H&M permite comprar directamente desde su sitio mexicano, seleccionar opciones de entrega a domicilio o recoger pedidos en tienda, Primark ha construido su negocio alrededor de las tiendas físicas.

La propia compañía explica que su modelo está basado en tiendas y que una de las claves de su propuesta consiste en comprar grandes volúmenes, mantener una operación eficiente y trabajar con márgenes más reducidos para ofrecer precios accesibles.





¿Primark tiene venta en línea?

Primark tiene presencia digital, sin embargo utiliza sus plataformas para mostrar productos, colecciones, novedades y ubicaciones, y también ha desarrollado iniciativas digitales.

En mayo de 2025, en Reino Unido , la empresa lanzó el sistema de click and collect, por lo cual, el consumidor mexicano debe estar enterado desde ahora qué significará el ingreso de la marca a Liverpool.

Primark utiliza sus plataformas digitales para mostrar productos, colecciones y novedades, pero su negocio está centrado en las tiendas físicas. (Hollie Adams/Getty Images)





Esto puede implicar una experiencia de compra, en la cual, solo se puede adquirir productos en una tienda física, al menos bajo el modelo que Primark ha desarrollado en buena parte de sus mercados.