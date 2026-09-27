Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Primark llega a México y su modelo de tiendas será distinto al de Zara y H&M

La llegada de Primark amplía la competencia en moda accesible, aunque su modelo de negocio será distinto al de Zara y H&M en México.
dom 27 septiembre 2026 03:54 PM
Añadir Expansión en Google
Mujer en centro comercial con bolsas de Zara, H&M y Primark.
Primark utiliza sus plataformas digitales para mostrar productos, colecciones y novedades, pero su negocio está centrado en las tiendas físicas. (Expansión/Meta AI)

Primark llegará a México de la mano de Liverpool, pero los consumidores que esperan encontrar una tienda en línea para comprar sus prendas desde casa podrían encontrarse con algo muy distinto a lo que ya se conoce con Zara o H&M.

La cadena irlandesa de moda anunció el 10 de septiembre una alianza estratégica con El Puerto de Liverpool para entrar al mercado mexicano bajo un modelo de franquicia.

Ambas empresas todavía están definiendo las ubicaciones, las aperturas y crecimiento, por lo que aún no existe una fecha para la apertura de la primera tienda ni se han anunciado las ciudades donde comenzará operaciones.

Publicidad

Primark abrió su primera tienda en Dublín en 1969 y en septiembre de 2026 alcanzó las 500 tiendas en 19 mercados, con una operación que la propia compañía define como centrada en sus establecimientos físicos.

Primark no tiene el mismo modelo de compra en línea

Mientras Zara y H&M permite comprar directamente desde su sitio mexicano, seleccionar opciones de entrega a domicilio o recoger pedidos en tienda, Primark ha construido su negocio alrededor de las tiendas físicas.

La propia compañía explica que su modelo está basado en tiendas y que una de las claves de su propuesta consiste en comprar grandes volúmenes, mantener una operación eficiente y trabajar con márgenes más reducidos para ofrecer precios accesibles.

Retrato de Carlos Slim Helú dividido por una línea diagonal de una plaza comercial con tiendas ancla, estacionamiento y edificio de hotel en la periferia urbana.
Empresas

Carlos Slim convirtió un basurero del Edomex en plaza comercial, hospital y centro deportivo


¿Primark tiene venta en línea?

Primark tiene presencia digital, sin embargo utiliza sus plataformas para mostrar productos, colecciones, novedades y ubicaciones, y también ha desarrollado iniciativas digitales.

En mayo de 2025, en Reino Unido , la empresa lanzó el sistema de click and collect, por lo cual, el consumidor mexicano debe estar enterado desde ahora qué significará el ingreso de la marca a Liverpool.

Entrada de una tienda Primark, en la que se muestran aparadores con ropa y zapatos de colores neutros como gris y nude. La fachada es color azul, con el nombre de la cadena en el mismo color en la parte de arriba de la entrada.
Primark utiliza sus plataformas digitales para mostrar productos, colecciones y novedades, pero su negocio está centrado en las tiendas físicas. (Hollie Adams/Getty Images)


Esto puede implicar una experiencia de compra, en la cual, solo se puede adquirir productos en una tienda física, al menos bajo el modelo que Primark ha desarrollado en buena parte de sus mercados.

Publicidad

¿Qué llevará Primark a México?

La marca se caracteriza por vender ropa para mujeres, hombres y niños, además de productos para el hogar y otras categorías. Su propuesta combina tendencias de moda, básicos y artículos para el día a día con precios accesibles.

La zona euro creció levemente, reveló el servicio de estadísticas oficiales Eurostat.
H&M también ofrece compras en línea en México, una diferencia frente al modelo tradicional de Primark. (Sean Gallup/Getty Images)

Liverpool describió la llegada de Primark como una forma de ampliar su portafolio de marcas internacionales y llevar al mercado mexicano una propuesta de prendas actuales, versátiles y con una relación calidad-precio atractiva.

Liverpool será el socio local

Para Primark, la alianza significa entrar a un mercado con el respaldo de un grupo que ya tiene infraestructura comercial, conocimiento del consumidor mexicano y presencia en diferentes formatos de retail.

La empresa mexicana informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la alianza se realizará bajo un modelo de franquicia.

Lata de La Costeña Rajas de Jalapeño de 105 gramos y botella de vidrio Jumex Mango sobre mesa de madera en sala de juntas con ventanales y edificios al fondo.
Empresas

Era hijo del fundador de La Costeña, creó su empresa con 20 empleados y hoy Jumex mueve 25,116 millones

El grupo opera actualmente 321 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, además de 173 boutiques especializadas y 30 centros comerciales.

¿Primark es como Zara o H&M?

Las tres marcas compiten por consumidores interesados en moda a precios relativamente accesibles, pero sus modelos no son idénticos.

En Zara o H&M, por ejemplo, un consumidor puede encontrar una prenda en la página web, revisar su disponibilidad y decidir si la compra en línea o acude a una tienda.

Publicidad

En Primark, la experiencia tradicional parte de la visita al establecimiento y de la disponibilidad física del producto.

Tags

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Zara H&M

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad