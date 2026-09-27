Primark llega a México y su modelo de tiendas será distinto al de Zara y H&M

Primark llegará a México de la mano de Liverpool, pero los consumidores que esperan encontrar una tienda en línea para comprar sus prendas desde casa podrían encontrarse con algo muy distinto a lo que ya se conoce con Zara o H&M.
La cadena irlandesa de moda anunció el 10 de septiembre una alianza estratégica con El Puerto de Liverpool para entrar al mercado mexicano bajo un modelo de franquicia.
Ambas empresas todavía están definiendo las ubicaciones, las aperturas y crecimiento, por lo que aún no existe una fecha para la apertura de la primera tienda ni se han anunciado las ciudades donde comenzará operaciones.
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Primark abrió su primera tienda en Dublín en 1969 y en septiembre de 2026 alcanzó las 500 tiendas en 19 mercados, con una operación que la propia compañía define como centrada en sus establecimientos físicos.
Primark no tiene el mismo modelo de compra en línea
Mientras Zara y H&M permite comprar directamente desde su sitio mexicano, seleccionar opciones de entrega a domicilio o recoger pedidos en tienda, Primark ha construido su negocio alrededor de las tiendas físicas.
La propia compañía explica que su modelo está basado en tiendas y que una de las claves de su propuesta consiste en comprar grandes volúmenes, mantener una operación eficiente y trabajar con márgenes más reducidos para ofrecer precios accesibles.
Primark tiene presencia digital, sin embargo utiliza sus plataformas para mostrar productos, colecciones, novedades y ubicaciones, y también ha desarrollado iniciativas digitales.
En mayo de 2025, en Reino Unido , la empresa lanzó el sistema de click and collect, por lo cual, el consumidor mexicano debe estar enterado desde ahora qué significará el ingreso de la marca a Liverpool.
Esto puede implicar una experiencia de compra, en la cual, solo se puede adquirir productos en una tienda física, al menos bajo el modelo que Primark ha desarrollado en buena parte de sus mercados.
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¿Qué llevará Primark a México?
La marca se caracteriza por vender ropa para mujeres, hombres y niños, además de productos para el hogar y otras categorías. Su propuesta combina tendencias de moda, básicos y artículos para el día a día con precios accesibles.
Liverpool describió la llegada de Primark como una forma de ampliar su portafolio de marcas internacionales y llevar al mercado mexicano una propuesta de prendas actuales, versátiles y con una relación calidad-precio atractiva.
Liverpool será el socio local
Para Primark, la alianza significa entrar a un mercado con el respaldo de un grupo que ya tiene infraestructura comercial, conocimiento del consumidor mexicano y presencia en diferentes formatos de retail.
La empresa mexicana informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la alianza se realizará bajo un modelo de franquicia.