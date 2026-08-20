Permanente inflación en servicios presionan inflación

Algunos integrantes recalcaron la persistencia de la inflación subyacente, particularmente la de los servicios . Uno atribuyó su lento descenso a una persistencia intrínseca, dada la dinámica de formación de precios en algunos de sus genéricos. Especificó que sus ajustes se realizan con base en la inflación pasada, lo que puede generar mayor inercia en la dinámica de los precios.

También subrayó que podría registrarse una reversión de la inflación de las mercancías, en particular de las alimenticias, pues históricamente, después de periodos prolongados de estabilidad, ha regresado a niveles más elevados. Además, señaló la presión proveniente de los costos laborales.

El Niño puede generar presiones en los precios agrícolas

Los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico también advirtieron sobre posibles choques en la producción de alimentos por factores climáticos, como el fenómeno de El Niño durante la segunda mitad del año. Esto podría generar presiones directas sobre los precios agrícolas y efectos de segunda ronda.

De acuerdo con las minutas, las expectativas de inflación de los especialistas para el corto y mediano plazo continúan por encima de la meta del banco central. Entre mayo y julio, las medianas para el cierre de 2026 mostraron reducciones en la encuesta que el Banco de México realiza entre especialistas del sector privado.

La mediana para la inflación general descendió de 4.35 a 4.00%, mientras que la correspondiente al componente subyacente bajó de 4.22 a 4.00%. En contraste, las medianas de las expectativas de inflación general y subyacente para el cierre de 2027 se mantuvieron en 3.84 y 3.86%, respectivamente.

Menores presiones inflacionarias por súper peso

La mayoría de la Junta comentó que la evolución favorable de la cotización de la moneda mexicana propicia menores presiones inflacionarias. Destacaron que entre los factores que favorecen el proceso de desinflación se encuentran el anclaje de las expectativas de inflación y los efectos de la postura monetaria. Uno de los integrantes consideró que algunos canales de transmisión continúan operando en sentido restrictivo.