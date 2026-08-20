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Economía

Banxico advierte que los conflictos geopolíticos, servicios y clima presionan el alza de precios

La inflación llegará hacia su meta de 3% hasta el cuarto trimestre de 2027, la persistencia del conflicto en Medio Oriente es un factor que agrega presión al precio del petróleo.
jue 20 agosto 2026 12:39 PM
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Banxico
El Banco de México mantiene una postura cautelosa ante la persistencia de las presiones inflacionarias. (Cuartoscuro)

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) prevé que el alza de precios, o inflación, descienda de manera más gradual que lo previsto. Algunos esperan que converja hacia la meta de 3% hasta el cuarto trimestre de 2027.

De acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria, la mayoría de la Junta consideró que la trayectoria de la inflación mantiene un sesgo al alza.

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Entre los principales factores de riesgo destacaron la incertidumbre derivada de los cambios en la política económica y comercial; la agudización de los conflictos geopolíticos y las presiones sobre las materias primas; la persistencia que exhibe la inflación en el sector servicios, así como las afectaciones climáticas en la oferta agrícola.

Los conflictos geopolíticos inciden en precios internacionales como el petróleo

La mayoría de los integrantes de la Junta resaltó los riesgos al alza asociados con los conflictos geopolíticos, mientras que algunos destacaron la incertidumbre derivada de los cambios en la política económica y comercial. También señalaron el riesgo de que dichos conflictos continúen generando presiones sobre la oferta mundial de petróleo y otras materias primas.

Agregaron que la persistencia del conflicto en Medio Oriente mantiene vigentes los riesgos al alza para la inflación. Algunos advirtieron que su prolongación pone a prueba los amortiguadores que han mitigado el aumento de los precios del petróleo, como el uso de reservas estratégicas e inventarios. Uno agregó la mayor producción en otras regiones y una disminución de la demanda.

Algunos mencionaron que, ante la falta de un acuerdo definitivo de cese al fuego y de la apertura del estrecho de Ormuz, se anticipa que el encarecimiento de los combustibles refinados eleve los costos de producción y transporte a nivel mundial. Uno añadió que estos elementos podrían afectar las cadenas de suministro de productos como los plásticos, lo que constituye un riesgo adicional para la inflación.

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Permanente inflación en servicios presionan inflación

Algunos integrantes recalcaron la persistencia de la inflación subyacente, particularmente la de los servicios . Uno atribuyó su lento descenso a una persistencia intrínseca, dada la dinámica de formación de precios en algunos de sus genéricos. Especificó que sus ajustes se realizan con base en la inflación pasada, lo que puede generar mayor inercia en la dinámica de los precios.

También subrayó que podría registrarse una reversión de la inflación de las mercancías, en particular de las alimenticias, pues históricamente, después de periodos prolongados de estabilidad, ha regresado a niveles más elevados. Además, señaló la presión proveniente de los costos laborales.

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La inflación baja a 3.12% en julio, su menor nivel en seis años

El Niño puede generar presiones en los precios agrícolas

Los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico también advirtieron sobre posibles choques en la producción de alimentos por factores climáticos, como el fenómeno de El Niño durante la segunda mitad del año. Esto podría generar presiones directas sobre los precios agrícolas y efectos de segunda ronda.

De acuerdo con las minutas, las expectativas de inflación de los especialistas para el corto y mediano plazo continúan por encima de la meta del banco central. Entre mayo y julio, las medianas para el cierre de 2026 mostraron reducciones en la encuesta que el Banco de México realiza entre especialistas del sector privado.

La mediana para la inflación general descendió de 4.35 a 4.00%, mientras que la correspondiente al componente subyacente bajó de 4.22 a 4.00%. En contraste, las medianas de las expectativas de inflación general y subyacente para el cierre de 2027 se mantuvieron en 3.84 y 3.86%, respectivamente.

Menores presiones inflacionarias por súper peso

La mayoría de la Junta comentó que la evolución favorable de la cotización de la moneda mexicana propicia menores presiones inflacionarias. Destacaron que entre los factores que favorecen el proceso de desinflación se encuentran el anclaje de las expectativas de inflación y los efectos de la postura monetaria. Uno de los integrantes consideró que algunos canales de transmisión continúan operando en sentido restrictivo.

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Banco de México Política monetaria y fiscal Inflación

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