Inflación de servicios pone en duda el camino de Banxico hacia el 3%

"El principal factor que pudiera provocar que la inflación subyacente disminuya más lentamente de lo que tenemos anticipado y que pueda provocar que en algún momento se tenga que modificar las previsiones del banco central es la persistencia en la inflación de de servicios", dijo durante su participación en el webinar "Panorama inflacionario en México" organizado por Invex.

Durante cerca de dos años, la inflación de servicios se mantuvo alrededor de un 5.20% y 5.30%, expuso el subgobernador. Aunque se observó un descenso en la inflación de servicios, se ha observado un proceso lento y gradual.

El banco central tiene el mandato constitucional de mantener la inflación en 3%, con un rango de variabilidad de un punto porcentual al alza o a la baja. Cuadra destacó que aunque la debilidad de la actividad económica ha ayudado a que la inflación ceda, este descenso ha sido gradual y moderado debido a que existen presiones de costos.

"En el caso de la inflación de servicios alimenticios, se ha visto afectada por presiones de costos principalmente por mayores precios de insumos", explicó."Los precios de las mercancías alimenticias repuntaron el año pasado, también a principios de ese año y ello en cierta manera pues ha afectado a la inflación de servicios alimenticios, a los precios de restaurantes y de loncherías".

Sobre la postura monetaria del banco central, Cuadra -que se incorporó a la Junta de Gobierno del banco central el año pasado- dijo que con las condiciones actuales, la tasa de interés está en condiciones adecuadas para enfrentar los retos macroeconómicos.

"Eso no significa que la tasa de referencia se va a mantener a este nivel de manera indefinida, en algún momento seguramente habrá condiciones para para algún ajuste", aseguró el subgobernador.

Tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, Cuadra apuntó que este es un riesgo para la inflación que puede generar ajustes en la Reserva Federal pero que esta no necesariamente implicará una respuesta en México.

Si la Reserva Federal llegara a incrementar la tasa en 25 puntos base en septiembre, el Banco de México no tendría por qué acompañar dicho incremento, dadas las condiciones macroeconómicas y la valoración del panorama inflacionario.

"En mi opinión, a título personal, considero que dadas las condiciones macroeconómicas en México y dada la valoración del panorama inflacionario a nuestro país, el Banco de México no tendría por qué acompañar este incremento en la tasa", dijo.

Mundial sin 'fiebre de precios': alta competencia y menor gasto frenaron la inflación

Sobre el Mundial, Cuadra destacó que el torneo no generó un impacto en la inflación durante junio. La inflación cerró el mes en 3.37%, por debajo de lo que esperaban los analistas y en la primera quincena de julio se vio una desaceleración a 3.10%.

El banco central hizo entrevistas a empresarios previo a que iniciara la justa deportiva. La mayoría de las empresas encuestadas señaló que no tenía planeado ajustar sus precios a causa del mundial, argumentando, entre otros factores, la debilidad de la demanda.

"A principios de junio sí hubo cierta repercusión en ciertos servicios, por ejemplo, paquetes turísticos, alojamiento en hoteles y transporte aéreo pero prácticamente pues ya se han revertido esos efectos", sostuvo

