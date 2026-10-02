Carlos Slim convirtió tres estaciones del Metro en negocio y puso plazas comerciales donde miles pasan cada día

Mexipuerto Cementos Fortaleza - Metro Cuatro Caminos

El Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos comenzó operaciones en 2016 y se ubica en Avenida Ingenieros Militares No. 70, en Naucalpan de Juárez. Su principal característica es que está integrado físicamente a la estación terminal Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, por lo que los pasajeros pueden pasar directamente de la estación al complejo comercial.

El desarrollo reúne en un mismo espacio la terminal de transporte y una plaza comercial distribuida en tres niveles. La oferta está encabezada por Sears, que funciona como tienda departamental ancla, mientras que Cinemex aporta el componente de entretenimiento. El complejo también alberga el Museo Salón Deporte, dedicado a distintas disciplinas deportivas.

La conexión con el Metro es particularmente relevante para el funcionamiento del centro comercial. Cuatro Caminos es la terminal norte de la Línea 2 y recibe pasajeros provenientes tanto de la Ciudad de México como de municipios del Estado de México. El acceso directo permite que parte de ese flujo llegue a los comercios, restaurantes y servicios del complejo sin realizar un traslado adicional.

La participación de Carlos Slim se da mediante Inmuebles Carso, compañía inmobiliaria vinculada al grupo empresarial de la familia Slim. En sus reportes financieros, la empresa registra su relación con Concesionaria ETRAM Cuatro Caminos, S.A. de C.V., sociedad vinculada con el desarrollo, de acuerdo con el reporte anual más reciente de Carso .

El Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos está integrado a la terminal de la Línea 2 del Metro. (Inmuebles Carso)





Mexipuerto Cementos Fortaleza - Metro Ciudad Azteca

La estación terminal Ciudad Azteca de la Línea B del Metro está integrada directamente con un complejo comercial de siete niveles y 84 locales. Se trata del Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca, ubicado en Avenida Central Carlos Hank González No. 50, en Ecatepec de Morelos, que comenzó operaciones en 2009.

El desarrollo combina transporte, comercio y servicios en un mismo espacio. De sus siete niveles, tres están destinados a estacionamiento, mientras que los locales se distribuyen a lo largo de los pasillos por los que transitan los usuarios del sistema de transporte. Su oferta está orientada principalmente al consumo cotidiano de los habitantes de Ecatepec y de quienes llegan desde otros puntos del oriente del Valle de México.

Entre sus principales establecimientos se encuentra Chedraui, que funciona como tienda ancla, además de Sanborns y Hospital Vivo como subanclas. También cuenta con un complejo Cinemex, así como espacios para alimentos, servicios bancarios y otros negocios de conveniencia.

La relación con Carlos Slim también se da a través de Inmuebles Carso, compañía inmobiliaria vinculada al grupo empresarial de la familia Slim. El complejo también incorpora marcas relacionadas con el grupo, como Sanborns, dentro de una estrategia que combina el desarrollo inmobiliario con una oferta comercial propia y de terceros.