“Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”, escribió el mandatario este lunes en su cuenta de Truth Social. Trump acusó a su vecino de imponer tarifas elevadas a los agricultores y productos agropecuarios estadounidenses, una situación que, según sus cifras, creó un déficit bilateral de 60,000 millones de dólares.

“¡No es sostenible y no más!”, señaló antes de anunciar que los gravámenes subirán a 50% para “todos los automóviles, camiones, grandes y pequeños, autopartes y acero”.

Trump acompañó la amenaza con una invitación para que las empresas trasladen su producción al territorio estadounidense: “Construyan en Estados Unidos y habrá cero aranceles”.

El mensaje no estuvo acompañado de una proclamación presidencial que precise cómo se aplicarán los nuevos gravámenes, si sustituirán a las tarifas vigentes o qué tratamiento recibirán los vehículos y componentes que cumplen las reglas de origen del T-MEC.

Canadá pierde el trato especial

Trump endureció también su discurso contra uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Afirmó que Canadá dejará de recibir un trato similar al de un estado de la Unión Americana.

“Canadá ya no será tratado como un estado”, escribió. Después lo calificó como uno de los países más difíciles para negociar en materia comercial.

El presidente sostuvo que Estados Unidos no necesita a Canadá, sino que la dependencia opera en sentido contrario. Además, aseguró que el país vecino realiza 95% de sus negocios con el mercado estadounidense.

La nueva amenaza llega después de que las negociaciones entre Washington y Ottawa colapsaron el viernes, cuando ambas partes intentaban evitar la entrada en vigor de otros aranceles estadounidenses de 50% sobre productos canadienses.