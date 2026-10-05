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Economía

Banco de México destaca respaldo del FMI y descarta alarma por depreciación del peso

El subgobernador Omar Mejía resaltó la confianza de organismos multilaterales, aunque el organismo prevé una convergencia más lenta de la inflación hacia la meta de 3% hasta 2028.
lun 05 octubre 2026 09:25 PM
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Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, participa en el Ring the Bell for Financial Literacy 2026 en la Bolsa Mexicana de Valores.
Omar Mejía destacó que las cuentas en casas de bolsa pasaron de alrededor de 300,000 en 2019 a 27.7 millones al segundo trimestre de 2026, como muestra del mayor acceso de los mexicanos a instrumentos de inversión.
 (Aline Ascencio)

El Banco de México destacó este lunes el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la conducción de la política monetaria, pero la evaluación más reciente del organismo también dejó una advertencia: la inflación podría tardar más de lo previsto por el propio banco central en regresar de manera duradera a la meta de 3%.

Omar Mejía Castelazo, subgobernador de Banxico, señaló que las conclusiones del FMI muestran una valoración favorable de la política monetaria mexicana y de las perspectivas de crecimiento.

“Hubo una revisión al alza para el pronóstico de la actividad económica y también tiene algunas otras consideraciones, en específico una revisión por parte de la política monetaria”, dijo tras participar en un evento organizado por la Bolsa Mexicana de Valores.

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Mejía agregó que también es relevante observar “cómo hay, en este caso, respaldo también de las instituciones financieras multilaterales en México”.

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La evaluación del FMI, sin embargo, difiere respecto de las previsiones del banco central. El organismo considera que las presiones persistentes sobre la inflación subyacente y unas expectativas todavía elevadas probablemente retrasarán hasta principios de 2028 el retorno duradero de la inflación al objetivo de 3%.

En cambio, en su Informe Trimestral abril-junio de 2026, Banxico mantiene la previsión de que la inflación general alcance la meta de 3% durante 2027. La diferencia está en que el FMI pone el énfasis en una convergencia “duradera” y sitúa ese proceso hasta inicios de 2028.

El FMI recomendó mantener una postura monetaria moderadamente restrictiva hasta que exista evidencia clara de que la inflación se dirige de manera sostenida hacia el objetivo. También advirtió que podría ser necesario un mayor endurecimiento si el proceso de desinflación se estanca. Es decir, aunque la inflación general se encuentra actualmente cerca del objetivo, para el FMI eso no implica que el proceso haya concluido.

El organismo pidió a Banxico reforzar su comunicación y seguir enfatizando que su objetivo es una inflación de 3%, mientras que el intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa cifra no debe entenderse como un rango de tolerancia.

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En otras palabras, que la inflación se encuentre entre 2% y 4% no significa por sí mismo que Banxico haya cumplido permanentemente con su objetivo.

El propio marco del banco central establece una meta permanente de inflación general de 3% y utiliza el intervalo de ±1 punto porcentual para reconocer la incertidumbre inherente al comportamiento de los precios.

Depreciación reciente del peso es "algo saludable"

Mejía también fue cuestionado sobre la volatilidad reciente del peso y descartó que los movimientos representen una señal de alarma. Recordó que México opera con un régimen cambiario flexible, por lo que el tipo de cambio funciona como un amortiguador frente a choques externos y como una variable de ajuste para la economía.

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“Es normal que existan variaciones en el tipo de cambio y también es algo saludable en un mercado financiero como es el mercado financiero mexicano”, señaló.

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El subgobernador añadió que el ajuste reciente “ha sido procesado de buena manera” y que las condiciones de operación de la moneda siguen siendo adecuadas.

Ante la pregunta de si los mercados mantienen confianza en la moneda mexicana, respondió: “Los mercados tienen una confianza en México, una confianza en el peso”.

El FMI coincide en mantener la flexibilidad cambiaria como primera línea de absorción de choques. En su evaluación señaló que México cuenta con un mercado cambiario profundo y líquido, amortiguadores externos sólidos y descalces limitados en moneda extranjera.

Mejía agregó que Banxico continuará evaluando si los movimientos del tipo de cambio generan un traspaso hacia los precios, junto con factores como la holgura de la economía y las expectativas de inflación.

Las declaraciones de Mejía se dieron al término del Ring the Bell for Financial Literacy 2026, organizado por Grupo BMV en coordinación con la World Federation of Exchanges. El campanazo buscó destacar la educación financiera como una herramienta para ampliar la inclusión, mejorar la toma de decisiones de ahorro e inversión y acercar a más personas al mercado de valores. En el encuentro participaron también autoridades de la CNBV, la Consar y representantes de la WFE, además de directivos del sector bursátil.

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