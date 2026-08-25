La tensión con Canadá no explica por sí sola el debilitamiento de la inversión mexicana. Sin embargo, agrega presión a un entorno marcado por las fricciones comerciales, la revisión del tratado y factores internos, precisa la calificadora.

El 22 de agosto, Estados Unidos impuso aranceles de 50% sobre aproximadamente 20,000 millones de dólares en productos canadienses, después de que Washington y Ottawa no lograron alcanzar un acuerdo bilateral. Canadá anunció contraaranceles.

Los aranceles estadounidenses afectan aproximadamente 5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos, equivalente a cerca de 2% del comercio total. Moody’s considera que su alcance limitado contiene los efectos directos y los costos de corto plazo, aunque el perímetro puede cambiar durante las negociaciones.

El riesgo para el T-MEC supera el monto inmediato de los productos afectados: el conflicto demuestra que Estados Unidos puede conservar el tratado regional mientras negocia condiciones distintas o mantiene aranceles específicos para cada socio.

El T-MEC sobreviviría

El escenario base de Moody’s supone que México y Canadá conservarán el acceso preferencial al mercado estadounidense, respaldados por la profundidad de las cadenas de suministro y las exenciones concedidas a los productos que cumplen con el T-MEC.

Alrededor de 80% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá y México cumple actualmente con las disposiciones del acuerdo.

La integración reduce la probabilidad de una ruptura completa, ya que Estados Unidos depende de sus dos socios para abastecerse de vehículos, autopartes, energía, alimentos, acero, maquinaria y minerales críticos.

La permanencia del tratado, sin embargo, no garantiza que conserve la misma estructura.

Moody’s espera acuerdos bilaterales paralelos, concesiones específicas y ajustes en determinados sectores, además de la permanencia de algunos aranceles o la introducción de otros.

El T-MEC podría continuar como el marco general del comercio norteamericano, pero acompañado por entendimientos separados entre Estados Unidos y cada uno de sus socios.