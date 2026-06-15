Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
T-MEC / header especial
Economía

México da por vivo al T-MEC; la duda es cuánto durará la revisión

Marcelo Ebrard reconoce que el proceso de revisión del tratado puede prolongarse debido a la cantidad de temas pendientes entre los socios.
lun 15 junio 2026 01:57 PM
Añadir Expansión en Google
México llevará el acero como primer tema comercial a la mesa del T-MEC
Ebrard sostiene que si Estados Unidos quisiera abandonar el T-MEC ya lo habría comunicado. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Las amenazas periódicas de Donald Trump sobre el futuro del T-MEC no han cambiado la lectura del gobierno mexicano, ya que para la Secretaría de Economía, el tratado sigue en marcha y las conversaciones con Estados Unidos apuntan más a definir cómo será su siguiente etapa que a discutir su desaparición. La verdadera incógnita, reconoce México, es cuánto tiempo tomará concluir la revisión formal del acuerdo.

Publicidad

A dos semanas de que se active el proceso previsto en el artículo 34.7 del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las negociaciones avanzan conforme al calendario acordado y descartó señales de una ruptura inminente.

Si la decisión política fuera que no siga vigente el tratado, ya lo sabríamos”, afirmó al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense.

El funcionario recordó que la administración de Trump lleva más de un año en funciones y que actualmente alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles gracias al cumplimiento de las reglas del acuerdo comercial.

Ya no estaríamos en conversaciones formales”, agregó Ebrard al explicar por qué considera que Washington mantiene interés en la continuidad del tratado.

Esta semana México y Estados Unidos celebran nuevas sesiones de trabajo como parte de la preparación para la revisión sexenal. El jueves, Ebrard sostendrá una reunión con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, encuentro del que espera obtener mayor claridad sobre los siguientes pasos de la negociación.

México llega a estas mesas con una larga lista de temas bajo el brazo. Entre ellos figuran los aranceles aplicados por Estados Unidos al sector automotriz, al acero y al aluminio bajo la Sección 232, además de asuntos relacionados con agricultura, trabajo, medio ambiente y reglas de origen.

Estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos y posiciones de México”, dijo el secretario.

La postura mexicana sostiene que los aranceles estadounidenses contradicen el espíritu del tratado y afectan la integración productiva de América del Norte. En el caso del acero y aluminio, México argumenta además que la medida resulta difícil de justificar debido a que Estados Unidos mantiene superávit comercial frente a su socio.

Publicidad

La revisión sin fecha de cierre

El 1 de julio deberá reunirse la comisión integrada por México, Estados Unidos y Canadá, tal como establece el propio tratado en su sexto aniversario. Además, existe una ronda de trabajo programada para el 20 de julio. Sin embargo, Ebrard reconoció que esos encuentros podrían no ser suficientes para cerrar todos los capítulos pendientes.

No hay una fecha exacta para terminar la revisión”, admitió.

El secretario explicó que todavía quedan numerosos asuntos por discutir y que el ritmo de avance dependerá de los acuerdos que alcancen las partes durante las próximas semanas.

“Nos interesaría, por supuesto, concluirla a lo largo de estas sesiones y si fueran juntos sería ideal”, señaló.

Por ello, el escenario más probable para México ya no es una cancelación del T-MEC, sino una revisión que podría extenderse más allá de julio.

Detrás de las negociaciones, añadió Ebrard, existe un objetivo compartido entre los tres países: fortalecer la producción regional frente a la competencia asiática y aumentar la capacidad manufacturera de Norteamérica.

Tenemos que producir más en Norteamérica”, resumió.

Con ese telón de fondo, la discusión dejó de centrarse en si el tratado sobrevivirá a la revisión. La conversación ahora gira en torno a qué cambios aceptarán los socios comerciales y cuánto tiempo necesitarán para cerrar uno de los procesos más importantes para la integración económica de la región.

Publicidad

Tags

Revisión T-MEC 2026 T-MEC

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad