Los jóvenes gastan 22% más en la tiendita de la esquina cuando pagan con tarjeta

Las compras en la tiendita de la esquina también están cambiando con las nuevas formas de pago, para los consumidores jóvenes, pagar con una tarjeta en lugar de efectivo puede hacer una diferencia en cuánto terminan gastando.
Los hogares cuyo responsable tiene menos de 34 años gastan más cuando utilizan tarjetas en sus compras de consumo masivo.
De acuerdo con un análisis de Worldpanel by Numerator, el uso de este método de pago está relacionado con un aumento de 22% en el ticket promedio por ocasión en las tienditas.
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Los hogares que comienzan a pagar con tarjeta en el canal tradicional también registran un 18% más de gasto medio anual y compran una unidad adicional por visita.
Esto ocurre en un momento en el que las tienditas buscan mantener su relevancia frente a otros formatos de compra, ya que desde 2015, el canal tradicional ha perdido 762 millones de ocasiones de compra, equivalentes a cerca de 1.5 millones por día, mientras los hogares distribuyen sus compras entre supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos.
Entre los hogares encabezados por personas menores de 34 años, las tarjetas de crédito o de retail explican 60.7% del crecimiento del gasto en productos de consumo masivo, aunque representan apenas 11.8% del gasto total de este segmento.
La diferencia es considerable frente a los hogares con responsables mayores de 50 años, en este grupo, las tarjetas explican solo 19.5% del crecimiento del gasto.
Los datos muestran que, aunque el efectivo todavía domina las compras en las tienditas, los consumidores jóvenes están incorporando con mayor rapidez los pagos con tarjeta a sus compras cotidianas.
De hecho, más de 90% del gasto en el canal tradicional todavía se realiza en efectivo. Sin embargo, durante el último año, los pagos con tarjeta explicaron 31% del crecimiento del gasto de las tienditas.
¿Por qué aumenta el gasto?
El pago con tarjeta puede reducir una de las principales limitantes de las compras en efectivo y es cuánto dinero lleva disponible el consumidor en ese momento.
Al no depender únicamente del efectivo que tiene en la cartera, el comprador puede incorporar productos adicionales a una visita que originalmente estaba pensada para adquirir uno o dos artículos.
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Esto ayuda a explicar por qué el ticket promedio aumenta 22% y por qué los hogares compran una unidad adicional en cada visita.
Además, alrededor de la mitad del incremento en el gasto representa crecimiento incremental para el canal, de acuerdo con Worldpanel by Numerator.
El uso de tarjeta también favorece compras de reposición y abastecimiento, dos misiones de compra de mayor valor que pueden ampliar el papel de la tiendita más allá de resolver una necesidad inmediata.
Las tienditas buscan algo más que visitas
El reto para estos establecimientos no consiste únicamente en lograr que los consumidores entren, sino en conseguir que cada visita genere mayor valor.
El 72% del crecimiento del consumo fuera del hogar ocurre en la calle o en casa ajena, contextos donde la proximidad y la conveniencia de una tienda de barrio siguen siendo relevantes.
Actualmente, apenas 11% de los productos disponibles en las tienditas son exclusivos frente a otros formatos. Además, solo 20 categorías concentran 81% de las ventas y 86% del crecimiento del canal.
Por eso, ampliar el surtido sin una estrategia definida no necesariamente es la respuesta, el mejorar la exhibición, el orden, la limpieza, la atención y la disponibilidad de las categorías que más compran los consumidores forman parte de la experiencia.
Para los jóvenes, que ya combinan efectivo, tarjetas y otros métodos de pago en sus compras, aceptar pagos digitales puede convertirse así en algo más que una facilidad.
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Puede ser una herramienta para aumentar el valor de cada visita y, al mismo tiempo, una forma de adaptar la tiendita de la esquina a una generación que compra de manera distinta.