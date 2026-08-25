Los jóvenes gastan 22% más en la tiendita de la esquina cuando pagan con tarjeta

Los hogares que comienzan a pagar con tarjeta en el canal tradicional también registran un 18% más de gasto medio anual y compran una unidad adicional por visita.

Esto ocurre en un momento en el que las tienditas buscan mantener su relevancia frente a otros formatos de compra, ya que desde 2015, el canal tradicional ha perdido 762 millones de ocasiones de compra, equivalentes a cerca de 1.5 millones por día, mientras los hogares distribuyen sus compras entre supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos.

Las tarjetas pesan más entre los jóvenes

Entre los hogares encabezados por personas menores de 34 años, las tarjetas de crédito o de retail explican 60.7% del crecimiento del gasto en productos de consumo masivo, aunque representan apenas 11.8% del gasto total de este segmento.

La diferencia es considerable frente a los hogares con responsables mayores de 50 años, en este grupo, las tarjetas explican solo 19.5% del crecimiento del gasto.

Los datos muestran que, aunque el efectivo todavía domina las compras en las tienditas, los consumidores jóvenes están incorporando con mayor rapidez los pagos con tarjeta a sus compras cotidianas.

Pagar con tarjeta eleva 22% el ticket promedio por ocasión en las tienditas, de acuerdo con Worldpanel by Numerator. (xavierarnau/Getty Images)

De hecho, más de 90% del gasto en el canal tradicional todavía se realiza en efectivo. Sin embargo, durante el último año, los pagos con tarjeta explicaron 31% del crecimiento del gasto de las tienditas.

¿Por qué aumenta el gasto?

El pago con tarjeta puede reducir una de las principales limitantes de las compras en efectivo y es cuánto dinero lleva disponible el consumidor en ese momento.

Al no depender únicamente del efectivo que tiene en la cartera, el comprador puede incorporar productos adicionales a una visita que originalmente estaba pensada para adquirir uno o dos artículos.