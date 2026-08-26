Cetes: el plazo que hoy paga hasta 7.06% mientras otros se quedan en 6.13%

En la última subasta del Banco de México , los Cetes registraron movimientos distintos según su vencimiento. Los títulos a 28 días pasaron de 6.15% a 6.13%, mientras que los de 91 días subieron de 6.45% a 6.60%.

En los plazos mayores, los Cetes a 175 días bajaron de 6.76% a 6.72% y los de 707 días pasaron de 7.89% a 7.87%.

Cabe mencionar que estas tasas sirven como referencia para la actualización de plataformas como Cetesdirecto, donde los plazos para el inversionista se presentan como 1, 3, 6 meses y 1 año.

Qué plazo en Cetes deja mayor rendimiento

Si desea invertir en la plataforma de Cetesdirecto los rendimientos quedaron de la siguiente manera:

1 mes: 6.13%

3 meses: 6.60%

6 meses: 6.72%

1 año: 7.06%

Por lo tanto la tasa más alta se ubica en el plazo de un año, con 7.06%. En el extremo contrario se encuentra la opción de un mes, que ofrece 6.13%. Entre ambas existe una diferencia de 0.93 puntos porcentuales.

Cuánto puedo ganar en cada plazo si invierto entre 5,000 y 10,000 pesos

A continuación, se enlistan las ganancias que te da la plataforma por tu inversión:

Inversión de 5,000 pesos

- 28 días: 5,020.38 pesos

- 91 días: 5,072.19 pesos

- 182 días: 5,147.44 pesos

- 365 días: recibes 5,312.88 pesos

Inversión de 10,000 pesos

- 28 días: 10,040.77 pesos

- 91 días: 10,144.37 pesos

- 182 días: 10,294.80 pesos

- 365 días: 10,625.76 pesos

¿Todavía conviene invertir en Cetes?

Los Cetes normalmente son una alternativa para evitar que el dinero pierda poder adquisitivo ante la inflación, que en la primera quincena de agosto de 2026 se ubicó en 3.26%, de acuerdo con Banxico.Con las tasas actuales los cuatro plazos mantienen un rendimiento superior al aumento general de los precios.

¿Cuánto valen los Cetes?

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.