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Economía

Cetes: el plazo que hoy paga hasta 7.06% mientras otros se quedan en 6.13%

Las tasas cambiaron en la última actualización y no todos los plazos se movieron igual; además, la inflación permite medir qué tanto conservan su atractivo estas inversiones.
mié 26 agosto 2026 01:03 PM
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Vista cenital de las manos de una mujer contando billetes de 500 pesos mexicanos sobre un fondo blanco.
Los Cetes ofrecen distintos rendimientos según el plazo elegido, por lo que comparar las opciones disponibles permite identificar dónde puede obtenerse un mayor rendimiento por el dinero invertido. (simonmayer/Getty Images)

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) tienen hoy una tasa que supera el 7%, pero no todos los plazos ofrecen el mismo rendimiento. Para quienes están pensando en invertir, la diferencia entre dejar el dinero un mes o mantenerlo durante un año puede cambiar lo que reciben al vencimiento.

El panorama también debe leerse junto con la inflación, porque ese dato permite saber si el rendimiento el conserva poder adquisitivo.

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En la última subasta del Banco de México , los Cetes registraron movimientos distintos según su vencimiento. Los títulos a 28 días pasaron de 6.15% a 6.13%, mientras que los de 91 días subieron de 6.45% a 6.60%.

En los plazos mayores, los Cetes a 175 días bajaron de 6.76% a 6.72% y los de 707 días pasaron de 7.89% a 7.87%.

Cabe mencionar que estas tasas sirven como referencia para la actualización de plataformas como Cetesdirecto, donde los plazos para el inversionista se presentan como 1, 3, 6 meses y 1 año.

Qué plazo en Cetes deja mayor rendimiento

Si desea invertir en la plataforma de Cetesdirecto los rendimientos quedaron de la siguiente manera:

1 mes: 6.13%
3 meses: 6.60%
6 meses: 6.72%
1 año: 7.06%

Por lo tanto la tasa más alta se ubica en el plazo de un año, con 7.06%. En el extremo contrario se encuentra la opción de un mes, que ofrece 6.13%. Entre ambas existe una diferencia de 0.93 puntos porcentuales.

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Cuánto puedo ganar en cada plazo si invierto entre 5,000 y 10,000 pesos

A continuación, se enlistan las ganancias que te da la plataforma por tu inversión:

Inversión de 5,000 pesos

- 28 días: 5,020.38 pesos
- 91 días: 5,072.19 pesos
- 182 días: 5,147.44 pesos
- 365 días: recibes 5,312.88 pesos

Inversión de 10,000 pesos

- 28 días: 10,040.77 pesos
- 91 días: 10,144.37 pesos
- 182 días: 10,294.80 pesos
- 365 días: 10,625.76 pesos

¿Todavía conviene invertir en Cetes?

Los Cetes normalmente son una alternativa para evitar que el dinero pierda poder adquisitivo ante la inflación, que en la primera quincena de agosto de 2026 se ubicó en 3.26%, de acuerdo con Banxico.Con las tasas actuales los cuatro plazos mantienen un rendimiento superior al aumento general de los precios.

¿Cuánto valen los Cetes?

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

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¿Cómo estimar mi rendimiento real?

Una forma sencilla de aproximar el rendimiento real de una inversión es comparar la tasa que ofrece Cetes con la inflación del mismo periodo. Esto permite saber cuánto rendimiento queda después de considerar el aumento general de los precios.

Actualmente, los certificados a un año ofrecen un rendimiento de 7.06%, mientras que la inflación general anual se ubicó en 3.26% durante la primera quincena de agosto de 2026.

Al restar la inflación al rendimiento nominal del Cete, se obtiene una diferencia de 3.80 puntos porcentuales:

7.06% - 3.26% = 3.80%

De forma aproximada, esto significa que el rendimiento del Cete se encuentra 3.80 puntos porcentuales por encima de la inflación, aunque esta resta es una referencia sencilla y no equivale al rendimiento real exacto.

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