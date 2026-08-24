El resultado quedó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 20 de agosto, anticipaba un incremento de 0.12% para la inflación general y de 0.14% para la subyacente durante la primera mitad del mes.

El dato observado fue de 0.10% para la inflación general y apenas 0.08% para la subyacente, por lo que esta última sorprendió especialmente a la baja frente al consenso.

La inflación subyacente , considerada una mejor referencia para observar la tendencia de los precios porque elimina los componentes más volátiles, se ubicó en 3.93% anual, mientras que la no subyacente fue de apenas 0.96%.

Al interior de la subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.07% durante la quincena y los servicios, 0.09%. En términos anuales, las mercancías registraron una inflación de 3.51%, mientras que los servicios mantuvieron una presión mayor, de 4.34%.

La persistencia de los precios de los servicios s igue siendo uno de los componentes que mantienen a la inflación subyacente cerca de 4%. Dentro de esta categoría, las colegiaturas acumularon un aumento anual de 5.95%, mientras que otros servicios avanzaron 4.86%. En contraste, la inflación anual de mercancías no alimenticias se ubicó en 2.42%.

El precio del huevo se disparó 7.92%

Entre los productos que más contribuyeron al aumento de los precios durante la quincena destacó el huevo, que se encareció 7.92%, seguido por la cebolla, con un incremento de 19.03%. También aumentaron precios de servicio de taxi, 1.73%; el chile serrano, 8.92%; y las cuotas universitarias, 0.88% a tasa quincenal.

Estas presiones fueron parcialmente compensadas por menores precios en otros productos. A tasa quincenal, el gas LP disminuyó 2.05%, la papa y otros tubérculos cayeron 5.97%, el jitomate bajó 4.86% y el pollo retrocedió 1.21%. El transporte aéreo también registró una disminución de 5.02%.

Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una inflación anual relativamente baja, de 1.39%, los restaurantes y servicios de alojamiento registraron un incremento de 6.32%, los servicios educativos de 5.93% y los seguros y servicios financieros de 6.24%.

Pese al dato favorable de la primera mitad de agosto, las instituciones financieras todavía anticipan un repunte de la inflación durante los próximos meses. La mediana de la encuesta de Citi estima que la inflación general cerrará 2026 en 4.00%, ligeramente por debajo del 4.02% previsto quince días antes. Para la inflación subyacente, el pronóstico también se mantiene en 4.00%.

Para todo agosto, los analistas esperaban antes de conocerse el dato de este lunes que la inflación general aumentara 0.28% mensual y alcanzara 3.34% anual, por encima del 3.12% registrado en julio. La expectativa para la subyacente es de 3.98% anual.