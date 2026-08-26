La huelga de Monte de Piedad llega a la SCJN, pero aún no hay una salida, reconoce la institución

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de la huelga de Nacional Monte de Piedad sigue sin definir cuándo terminará.
A 11 meses del paro de labores la SCJN definirá el futuro jurídico del caso, pero la decisión de la Corte no significa que los trabajadores regresarán de inmediato ni que las sucursales volverán a operar, señaló Monte de Piedad.
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En un comunicado emitido este 26 de agosto, Monte de Piedad reconoció que el fallo puede convertirse en una alternativa para destrabar el conflicto, pero también advirtió que el resultado podría abrir un nuevo capítulo en la disputa laboral.
“Vemos la sentencia que emita el Máximo Tribunal, como una alternativa de solución a la huelga”, señaló Nacional Monte de Piedad.
La huelga comenzó hace 11 meses y el caso llegó a la SCJN después de que una resolución judicial declaró su inexistencia jurídica. Ahora, los ministros deberán determinar si esa decisión fue correcta.
¿Qué va a revisar la Corte en la huelga de Monte de Piedad?
El debate ante la SCJN no se centrará en las razones que llevaron a los trabajadores a estallar la huelga, el punto de la controversia está en cómo se tomó la decisión de iniciar el paro.
Monte de Piedad sostiene que la huelga fue decidida por los dirigentes sindicales sin respetar los estatutos internos que establecen cómo debe consultarse a los trabajadores antes de tomar una decisión de este tipo.
Por ello, la Corte deberá determinar si una huelga puede prevalecer cuando sus dirigentes la decidieron sin cumplir previamente con esas reglas internas, aún cuando los trabajadores hayan sido consultados posteriormente.
Para la institución, el caso puede sentar un precedente sobre el respeto a los estatutos sindicales y el derecho de los trabajadores a participar en decisiones que afectan directamente su relación laboral.
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¿La decisión de la SCJN terminará la huelga?
Nacional Monte de Piedad dejó claro en su comunicado que si la SCJN confirma la inexistencia jurídica de la huelga se buscará la mejor manera de apoyar a los trabajadores para que regresen a laborar.
Pero si la Corte determina que la huelga sí debe prevalecer, el conflicto no terminaría con esa sentencia. En ese caso, Monte de Piedad tendría que iniciar un nuevo juicio de imputabilidad, que tendría que resolver otro aspecto de la disputa laboral.
¿Hay fecha para que termine la huelga?
Por eso, aunque la atracción de la SCJN representa un nuevo paso en el conflicto, todavía no existe una fecha para el regreso de los trabajadores ni para la reapertura de las sucursales.
Mientras la Corte analiza el caso, la institución dijo que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo por otras vías.