La huelga de Monte de Piedad llega a la SCJN, pero aún no hay una salida, reconoce la institución

En un comunicado emitido este 26 de agosto, Monte de Piedad reconoció que el fallo puede convertirse en una alternativa para destrabar el conflicto, pero también advirtió que el resultado podría abrir un nuevo capítulo en la disputa laboral.

“Vemos la sentencia que emita el Máximo Tribunal, como una alternativa de solución a la huelga”, señaló Nacional Monte de Piedad.

Las prendas empeñadas permanecen en las sucursales de Monte de Piedad mientras continúa el conflicto laboral y la institución espera una solución. (Foto: Jimena Zavala)

La huelga comenzó hace 11 meses y el caso llegó a la SCJN después de que una resolución judicial declaró su inexistencia jurídica. Ahora, los ministros deberán determinar si esa decisión fue correcta.

¿Qué va a revisar la Corte en la huelga de Monte de Piedad?

El debate ante la SCJN no se centrará en las razones que llevaron a los trabajadores a estallar la huelga, el punto de la controversia está en cómo se tomó la decisión de iniciar el paro.

Monte de Piedad sostiene que la huelga fue decidida por los dirigentes sindicales sin respetar los estatutos internos que establecen cómo debe consultarse a los trabajadores antes de tomar una decisión de este tipo.

Por ello, la Corte deberá determinar si una huelga puede prevalecer cuando sus dirigentes la decidieron sin cumplir previamente con esas reglas internas, aún cuando los trabajadores hayan sido consultados posteriormente.

Para la institución, el caso puede sentar un precedente sobre el respeto a los estatutos sindicales y el derecho de los trabajadores a participar en decisiones que afectan directamente su relación laboral.