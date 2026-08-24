Monte de Piedad lleva casi un año en huelga y la Suprema Corte acaba de entrar al conflicto laboral

¿Qué analizará la Suprema Corte?

Aunque el caso está relacionado con la huelga de Nacional Monte de Piedad, la discusión de fondo no se centra en las negociaciones laborales entre la empresa y el sindicato.

La resolución de la Suprema Corte podría establecer un criterio para futuros conflictos laborales y movimientos de huelga. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Lo que la Corte busca resolver es un criterio jurídico que podría tener impacto en futuros conflictos laborales en México, en cómo debe determinarse la legalidad de una huelga.

Los ministros analizarán si, para declarar legal una huelga, es indispensable que el sindicato haya cumplido previamente con los procedimientos establecidos en sus propios estatutos internos o si la voluntad mayoritaria de los trabajadores expresada mediante una votación puede subsanar posibles omisiones en esos procedimientos.

En otras palabras, la SCJN estudiará si el respaldo de la mayoría de los trabajadores a una huelga puede ser suficiente para validar el movimiento aun cuando existan cuestionamientos sobre el cumplimiento de las reglas internas del sindicato antes del estallamiento.

La huelga no termina por ahora

El 1 de octubre de 2025, debido a diferencias sobre el control de plazas y ascensos dentro de la institución. Como resultado de la huelga, permanecen cerradas 301 sucursales en todo el país, con 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados sin trabajar normalmente.

Tan solo en mayo de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) señaló que “se han realizado múltiples esfuerzos para lograr un acuerdo mediante el diálogo”. Sin embargo, la misma dependencia reconoció que se encuentran en “punto muerto”, por lo que recomendaron que ambas partes acepten una propuesta de solución.