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Economía

Monte de Piedad lleva casi un año en huelga y la Suprema Corte acaba de entrar al conflicto laboral

La decisión de los ministros podría marcar el rumbo del conflicto y establecer un criterio que también sea utilizado en futuras huelgas en México.
lun 24 agosto 2026 05:46 PM
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Nacional Monte de Piedad lleva seis meses de huelga: negociaciones están estancadas y ni un juez pudo ayudar
El caso de Monte de Piedad que estaba en un tribunal colegiado ahora será analizado por el Pleno de la Suprema Corte. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

A casi un mes de cumplir un año, la huelga que mantiene suspendidas las operaciones de Nacional Monte de Piedad dio un paso importante y llegó hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este lunes, la SCJN decidió atraer el caso para analizarlo y poder influir en el futuro del conflicto laboral. Durante su sesión de este 24 de agosto, la Corte aprobó por mayoría de votos ejercer la facultad de atracción para conocer el amparo en revisión 33/2026, un asunto relacionado directamente con la huelga de las personas trabajadoras de Nacional Monte de Piedad.

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¿Qué analizará la Suprema Corte?

Aunque el caso está relacionado con la huelga de Nacional Monte de Piedad, la discusión de fondo no se centra en las negociaciones laborales entre la empresa y el sindicato.

Nacional Monte de Piedad meses de huelga
La resolución de la Suprema Corte podría establecer un criterio para futuros conflictos laborales y movimientos de huelga. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Lo que la Corte busca resolver es un criterio jurídico que podría tener impacto en futuros conflictos laborales en México, en cómo debe determinarse la legalidad de una huelga.

Los ministros analizarán si, para declarar legal una huelga, es indispensable que el sindicato haya cumplido previamente con los procedimientos establecidos en sus propios estatutos internos o si la voluntad mayoritaria de los trabajadores expresada mediante una votación puede subsanar posibles omisiones en esos procedimientos.

En otras palabras, la SCJN estudiará si el respaldo de la mayoría de los trabajadores a una huelga puede ser suficiente para validar el movimiento aun cuando existan cuestionamientos sobre el cumplimiento de las reglas internas del sindicato antes del estallamiento.

La huelga no termina por ahora

El 1 de octubre de 2025, debido a diferencias sobre el control de plazas y ascensos dentro de la institución. Como resultado de la huelga, permanecen cerradas 301 sucursales en todo el país, con 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados sin trabajar normalmente.

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Tan solo en mayo de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) señaló que “se han realizado múltiples esfuerzos para lograr un acuerdo mediante el diálogo”. Sin embargo, la misma dependencia reconoció que se encuentran en “punto muerto”, por lo que recomendaron que ambas partes acepten una propuesta de solución.

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La decisión tomada este lunes no implica que la huelga haya sido declarada legal, ilegal, o que deba darse por concluida, lo único que determinó la Corte fue asumir la competencia del asunto debido a su relevancia jurídica y social.

Por eso la huelga de Nacional Monte de Piedad permanece en el mismo estado en el que se encuentra actualmente, mientras el máximo tribunal del país realiza el análisis correspondiente.

¿Qué sigue en el proceso?

El primer paso será la asignación de un ministro o ministra ponente, quien deberá estudiar el expediente y elaborar un proyecto de resolución.

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Ese documento contendrá una propuesta sobre cómo debería resolverse el asunto y posteriormente será discutido por el Pleno de la Suprema Corte en una sesión pública.

Hasta ahora no existe un proyecto de sentencia ni una postura oficial de la Corte sobre cuál debería ser el resultado del caso.

Trabajadores de Monte de Piedad votarán si continua o no la huelga
El caso que estaba en un tribunal colegiado ahora será analizado por el Pleno de la Suprema Corte. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

¿Cuándo habrá una resolución?

Debido a que la facultad de atracción acaba de ser aprobada, el proceso apenas comienza dentro de la Suprema Corte.

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La elaboración del proyecto, su análisis y la discusión entre los ministros podrían tomar semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad del expediente y de la carga de trabajo del tribunal.

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