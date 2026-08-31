La propuesta forma parte de un paquete de 11 reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso para su discusión, la cual no plantea someter a escrutinio toda la inversión extranjera que llegue a México ni toda la destinada a sectores estratégicos.

El procedimiento obligatorio se concentraría en determinadas adquisiciones: aquellas en las que el capital extranjero pretenda superar 49% de una sociedad mexicana, sus activos rebasen el umbral que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y su actividad corresponda a alguno de los sectores sensibles establecidos en la iniciativa.

La diferencia es importante, porque el punto no es solamente cuánto dinero extranjero entra a México, sino quién puede tomar una participación mayoritaria en determinadas empresas mexicanas, qué activos quedarían bajo su control y si la operación representa un riesgo para la seguridad nacional.

El cambio también alcanza la composición de la CNIE. Las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana se incorporarían como integrantes de la Comisión.

Cuando se discutan asuntos de seguridad nacional también participarían, como invitados permanentes con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El Ejecutivo sostiene que la presencia de estas instituciones permitirá incorporar conocimiento especializado a la evaluación de las adquisiciones.

Eso no significa que las Fuerzas Armadas o los organismos de inteligencia decidirán por sí solos qué inversión puede entrar a México. La decisión seguirá en la CNIE y, cuando se trate de asuntos de seguridad nacional, los acuerdos se tomarán por mayoría de sus integrantes. La presencia de autoridades de seguridad en este tipo de revisiones tampoco es ajena a América del Norte .

EU y Canadá ya lo hacen

Estados Unidos cuenta desde hace décadas con el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), encabezado por el Departamento del Tesoro. El comité analiza determinadas operaciones extranjeras cuando pueden tener implicaciones para la seguridad nacional.

En él participan, entre otros, los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado, Justicia, Comercio y Energía. El director de Inteligencia Nacional participa como miembro ex officio sin voto.

El objetivo estadounidense no es cerrar la entrada al capital extranjero, pues el Departamento del Tesoro sostiene que CFIUS busca atender riesgos de seguridad nacional sin perder los beneficios que la inversión internacional aporta a la economía.

Canadá también somete inversiones extranjeras a revisiones de seguridad nacional mediante la Investment Canada Act, aunque su alcance es mayor al que plantea México.

El gobierno canadiense puede revisar una inversión por motivos de seguridad nacional sin importar su valor e incluso cuando se trata de ciertas participaciones minoritarias.

En las evaluaciones intervienen instituciones económicas y organismos de seguridad e inteligencia, entre ellos el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, el Centro de Seguridad de las Comunicaciones, la Real Policía Montada de Canadá y el Departamento de Defensa Nacional.

Canadá amplió además sus lineamientos en 2025 para incorporar la seguridad económica entre los factores que pueden tomarse en cuenta. Las autoridades pueden analizar efectos sobre tecnología sensible, defensa, infraestructura crítica, datos personales y cadenas de suministro.