App de Banamex presenta fallas este 1 de septiembre; usuarios reciben alerta por otra sesión activa

Las fallas en la app de Banamex empezaron desde la medianoche

De acuerdo con la plataforma especializada DownDetector, los reportes comenzaron a aumentar a partir de las 12:00 a.m.

Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son:

- 66% están relacionados con la aplicación móvil

- 12% corresponden a problemas con la banca móvil

- 12% están vinculados con el inicio de sesión

Usuarios reclaman en redes por las fallas

Las dificultades de acceso también provocaron comentarios de clientes en X, donde algunos cuestionaron que el banco no haya informado de manera general sobre los problemas.

Entre los mensajes publicados aparecen quejas como: “Por qué, no sacan un comunicado y avisan a sus clientes que no funciona la app”, mientras otro usuario señaló que pudo entrar más temprano, pero posteriormente recibió la alerta de que solo podía tener una sesión activa.



Por qué , no sacan un comunicado y avisan a sus clientes que no funciona la app , siempre es lo mismo con este banco cada día es peor . @banamex — Aldo Rodríguez Romano (@AldoRodrguezRo6) September 1, 2026

@banamex me aparece esto. Temprano pude entrar y ahorita aparece este mensaje. No tengo otra sesión abierta. pic.twitter.com/hBfpWN63dO — Koko (@Koko_Notas) September 1, 2026



Otros clientes relacionaron directamente los problemas con el periodo de quincena y reclamaron nuevamente por las dificultades para utilizar la aplicación de Banamex.

Banamex pide contactar a banca electrónica o acudir a sucursal

Ante los comentarios de clientes, Banamex ha respondido en redes sociales y canalizado a algunos usuarios al contacto de banca electrónica para atender los inconvenientes.

Paola. Lamentamos el inconveniente. Por favor comunícate a Banca Electrónica para más información de la situación que presentas.

- A nivel nacional: 55 1226 2639

- EUA y Canadá (1 800 BANAMEX): 1 800 226 2639

- De otro país por cobrar a EUA: 1636 722 6799

Horario de atención:… — Banamex (@banamex) September 1, 2026

El banco también ha indicado a clientes qué pueden hacer para recuperar su contraseña cuando enfrentan problemas de acceso y, en algunos casos, les ha recomendado acudir a una sucursal para recibir atención.

Hasta el momento, sin embargo, Banamex no ha confirmado una falla en su sistema.



Estas son las zonas donde más usuarios reportan problemas

Los reportes no se concentran en un solo punto del país. Down Detector señala actividad en distintas entidades y ciudades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Monterrey, Mérida, Ciudad Juárez y Chihuahua.