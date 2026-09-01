Veintiún grandes bancos y entidades financieras internacionales preparan la creación de una nueva compañía para desarrollar una stablecoin respaldada por reservas y denominada inicialmente en dólares estadounidenses, con el objetivo de lanzarla al mercado durante el primer semestre de 2027.
21 grandes bancos globales preparan stablecoin en dólares para 2027 y apuntan al euro
La nueva empresa, cuyo nombre se dará a conocer próximamente, tendrá operaciones globales y buscará ofrecer una forma de dinero digital para distintos usos, principalmente pagos transfronterizos y liquidación de activos digitales. El proyecto contempla operaciones para clientes de los mercados mayorista, institucional y minorista.
Los participantes buscan que la stablecoin tenga el respaldo de estándares utilizados por la banca tradicional, como controles de cumplimiento, una estructura de gobierno y mecanismos de administración de riesgos.
La iniciativa también contempla ampliar posteriormente la emisión a otras monedas del G7, con prioridad en el euro. Es decir, el proyecto comenzará con una stablecoin en dólares y, si avanza conforme a lo previsto, posteriormente podría incorporar versiones denominadas en otras monedas.
El grupo señaló que la iniciativa buscará cumplir con las reglas aplicables en Estados Unidos y Europa, entre ellas la GENIUS Act y el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).
El proyecto tiene como antecedente un anuncio realizado en octubre de 2025, cuando un grupo inicial de 10 bancos comenzó a explorar la creación de una forma de dinero digital respaldada completamente por reservas y disponible en blockchains públicas.
¿Qué bancos lanzarían el stablecoin basado en dólares?
Ahora el grupo está integrado por 21 instituciones de distintas regiones. En Norteamérica participan Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo y WisdomTree.
Por Europa participan Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank y UBS. También participan MUFG Bank, de Asia Oriental; Sirius International Holding, de Medio Oriente, y Standard Bank, de África.
Con esta iniciativa, algunos de los mayores bancos del mundo buscan entrar de manera conjunta en el mercado de las stablecoins, activos digitales diseñados para mantener un valor estable y que pueden utilizarse para realizar pagos y transferencias mediante tecnología blockchain.