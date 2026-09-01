21 grandes bancos globales preparan stablecoin en dólares para 2027 y apuntan al euro

La nueva empresa, cuyo nombre se dará a conocer próximamente, tendrá operaciones globales y buscará ofrecer una forma de dinero digital para distintos usos, principalmente pagos transfronterizos y liquidación de activos digitales. El proyecto contempla operaciones para clientes de los mercados mayorista, institucional y minorista.

Los participantes buscan que la stablecoin tenga el respaldo de estándares utilizados por la banca tradicional, como controles de cumplimiento, una estructura de gobierno y mecanismos de administración de riesgos.

La iniciativa también contempla ampliar posteriormente la emisión a otras monedas del G7, con prioridad en el euro. Es decir, el proyecto comenzará con una stablecoin en dólares y, si avanza conforme a lo previsto, posteriormente podría incorporar versiones denominadas en otras monedas.

El grupo señaló que la iniciativa buscará cumplir con las reglas aplicables en Estados Unidos y Europa, entre ellas la GENIUS Act y el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

El proyecto tiene como antecedente un anuncio realizado en octubre de 2025, cuando un grupo inicial de 10 bancos comenzó a explorar la creación de una forma de dinero digital respaldada completamente por reservas y disponible en blockchains públicas.