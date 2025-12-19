Banxico advierte de riesgos para sistema financiero si los stablecoins no cumplen estos retos

El surgimiento de stablecoins globales, o a gran escala, podría representar riesgos sistémicos, particularmente si su emisión y uso se expanden sin un marco regulatorio adecuado y consistente internacionalmente Banco de México

Las stablecoins o monedas estables son activos virtuales diseñados para mantener su valor al estar ligados a una moneda de curso legal; el objetivo también es mitigar la alta volatilidad que caracteriza a los activos virtuales y la baja liquidez.

El mercado de las monedas estables ha crecido en los últimos años: mientras que en 2021 el mercado era de aproximadamente 149,000 millones de dólares, para noviembre de este año el mercado se incrementó a más de 300,000 millones.

Las monedas estables más utilizadas son el Tether (USDT) y la moneda estable del dólar (USDC) quienes en conjunto acumulan el 86% del mercado de las stablecoins.

Con este acelerado crecimiento y adopción, Banxico identifica que países y organismos internacionales han acelerado sus marcos regulatorios que otorguen certeza jurídica. Entre las iniciativas más relevantes destacan la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea y la Ley para Guiar y Establecer la Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos (GENIUS, por sus siglas en inglés).

"Aunque ambas comparten objetivos comunes y presentan similitudes, tienen matices distintos, lo que podría derivar en asimetrías e incentivar el arbitraje regulatorio", destacó el reporte.

Además, en 2023, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia publicó dos marcos complementarios que incluyen las recomendaciones de alto nivel para la regulación y supervisión de actividades de cripto-activos; y otras equivalentes para las stablecoins globales.

Para Banxico, las stablecoins presentan vulnerabilidades comparables a las de los fondos de mercado de dinero, particularmente en contextos de pérdida de confianza o episodios de tensión en los mercados financieros.