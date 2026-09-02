Salvador Maese, presidente de Index Mexicali, explicó que las empresas han analizado la propuesta y consideran que México se está moviendo en la misma dirección que otras economías, donde la seguridad y la geopolítica tienen cada vez mayor peso al momento de evaluar el origen de las inversiones .

“Ahora sí, la geopolítica también nos da el elemento de que eso está sucediendo en todo el mundo, no nada más en México”, señaló.

La iniciativa de Sheinbaum busca formalizar criterios de seguridad dentro de la revisión de determinadas inversiones extranjeras y ampliar la participación de dependencias del gobierno federal en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Para Maese, contar con este tipo de controles es razonable. Incluso consideró necesario que México tenga herramientas para identificar inversiones que puedan utilizar al país para actividades ilícitas.

“Sí es muy importante que también empresas extranjeras no vayan a utilizar a México como un trampolín también para delincuencia organizada, lavado de dinero, etcétera. Entonces, estamos de acuerdo”, dijo.

Desde su perspectiva, parte de esa vigilancia ya se realizaba, aunque ahora el gobierno busca formalizarla. Por eso, el sector empresarial estará atento a la manera en que se implemente el nuevo mecanismo.

“Yo creo que eso siempre se ha revisado, pero ahora lo quieren formalizar. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver los primeros pasos. Esperemos que sea muy ágil”, agregó.

Cumplir con los tiempos

La principal preocupación empresarial está en que una revisión adicional no termine por alargar los procesos para concretar inversiones.

Maese puso el foco en los plazos previstos para las operaciones que deberán pasar por el nuevo esquema. Consideró que, mientras las autoridades cumplan con los tiempos establecidos para resolver los proyectos de gran tamaño y aquellos relacionados con sectores estratégicos, el mecanismo no tendría por qué convertirse en un obstáculo.

“Con que no se detengan los 30 días de las inversiones de más de 2,000 millones de pesos o 90 días para las inversiones por sectores estratégicos, mientras se cumplen los tiempos, creo que no debe haber problema”, afirmó.

El señalamiento ocurre mientras el gobierno federal intenta facilitar la llegada de capital mediante instrumentos vinculados con el Plan México. Maese recordó que ya funciona una ventanilla única federal para acompañar proyectos de inversión y aseguró que, de acuerdo con un reporte presentado al sector empresarial, 19 inversiones ya habían ingresado por esa vía.

La incorporación de un nuevo filtro, por tanto, plantea el reto de hacer compatibles dos objetivos: revisar con mayor profundidad determinados capitales y, al mismo tiempo, reducir los obstáculos para quienes buscan invertir.

“Necesitamos las reglas, pues ya todas las que vayan a venir para el Plan México”, sostuvo Maese.