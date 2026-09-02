Finsus se anticipa a "cuello de botella"
Mientras continúa el proceso regulatorio, Finsus también ha comenzado a realizar inversiones para reducir el tiempo que podría transcurrir entre una eventual autorización y el inicio efectivo de operaciones como banco. Marmolejo explicó que la institución actualizó la información presentada a las autoridades para reflejar la evolución reciente del negocio. De acuerdo con el directivo, durante los últimos 12 meses Finsus alcanzó rentabilidad, mejoró sus perspectivas de calificación y fortaleció la calidad de su cartera.
Y antes de recibir la respuesta por parte de la CNBV, Finsus ya contrató personal, activó modelos de riesgo y reforzó su gobierno corporativo antes de contar con la autorización. La intención, explicó, es evitar una segunda espera una vez conseguida la licencia.
“Hemos visto que hay [instituciones que] a veces se atoran muchísimo, que una vez que obtienen la licencia pasa mucho tiempo para poder iniciar operaciones. Ahí hemos hecho la tarea”, aseguró.
La tecnología será clave para llevar crédito a más Pymes
El crecimiento de las Sofipos y de otros competidores financieros no dependerá únicamente de las licencias bajo las que operen. Según el empresario, la tecnología está modificando la forma en que las instituciones pueden captar clientes y, sobre todo, otorgar financiamiento sin depender de una extensa red de sucursales.
El directivo considera que la apertura digital de cuentas ya eliminó una parte importante de las barreras para acceder a servicios financieros y que el siguiente gran cambio ocurrirá en el crédito. En particular, sostiene que el modelo tradicional, basado en que las pequeñas empresas acudan a una sucursal y entreguen documentación para solicitar financiamiento, resulta insuficiente para atender el tamaño del mercado mexicano.
“La tecnología jugará el papel más importante para el tema del crédito”, dijo Marmolejo. “No veo que haya suficiente infraestructura para atender a 5 millones de Pymes y que tengan que ir y meter su papeleo en una sucursal”.
Finsus busca utilizar la información sobre la actividad financiera de sus clientes para detectar sus necesidades y ajustar el monto, la tasa y el plazo de los créditos. Asimismo, la institución también desarrolló una herramienta para que las Pymes administren su tesorería, realicen pagos y lleven parte de su facturación desde una plataforma digital.
Para Marmolejo, este modelo permite ampliar la operación sin aumentar proporcionalmente la infraestructura física y de atención. “No crecemos en sucursales, no crecemos en call centers”, señaló. La apuesta es que una mayor parte de las necesidades financieras pueda resolverse directamente desde el teléfono celular.