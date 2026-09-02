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Tras el salto de Nu, Finsus ve a las Sofipos como semillero de nuevos bancos

La historia de Nu de convertirse de Sofipo a banco es positiva para el país, porque deja el precedente de ser una plataforma para brindar más servicios financieros, dijo el director general de Finsus
mié 02 septiembre 2026 05:28 PM
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Foto de Carlos Marmolejo, director general de Finsus, institución financiera que busca obtener una licencia bancaria en México.
Carlos Marmolejo considera que el salto de Nu de Sofipo a banco abre un precedente para Finsus y otras entidades que buscan crecer bajo esta figura antes de evolucionar hacia una licencia bancaria. (Foto de archivo) (Anylú Hinojosa-Peña)

La transformación de Nu México en banco no necesariamente representa una pérdida para el sector de las sociedades financieras populares (Sofipos). Para Carlos Marmolejo, director general de Finsus, puede convertirse en el precedente de un modelo en el que estas entidades funcionen como puerta de entrada para nuevos competidores que, después de ganar escala, evolucionen hacia la banca.

Finsus pretende recorrer ese mismo camino, la financiera mantiene su proceso para obtener una licencia bancaria y, aunque Marmolejo no comprometió una fecha para recibir la autorización, consideró que casos como el de Nu demuestran que el régimen de Sofipos puede servir para desarrollar instituciones que posteriormente den el salto hacia una figura bancaria.

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“Historias como que Nu se convirtió en banco e inició como una Sofipo son muy positivas para el país, porque finalmente queda un precedente de que la Sofipo es una excelente plataforma para poder brindar servicios”, dijo Marmolejo en entrevista con Expansión.

El directivo considera que el modelo tiene una ventaja para fomentar la entrada de nuevos jugadores al sistema financiero, ya que permite comenzar operaciones con requerimientos de capital menores a los de un banco y crecer progresivamente conforme madura el negocio.

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“Las Sofipos se van a transformar en el futuro, se deben transformar. En la práctica son bancos”, aseguró Marmolejo y puso como ejemplo a la propia Finsus. Según el directivo, el capital social de la institución ya supera al de algunos bancos pequeños, aunque continúa operando bajo una licencia de Sofipo.

Para el ejecutivo, que algunas de las instituciones que comenzaron bajo esta figura eventualmente busquen convertirse en bancos no significa que el modelo esté perdiendo relevancia. Por el contrario, sostiene que muestra su capacidad para incorporar nuevos participantes al sistema financiero y permitirles crecer antes de enfrentar las exigencias de una licencia bancaria.

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Carlos Marmolejo, director de Finsus

Finsus busca resolver dos limitaciones

La estrategia de Finsus, sin embargo, tiene diferencias frente a la seguida por otros jugadores digitales. Marmolejo aseguró que la institución no busca convertirse en banco para desplegar una ofensiva de nuevos productos de crédito al consumo, tal como sucedió con Nu en una primera instancia.

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Actualmente, dijo, la licencia de Sofipo le permite atender los dos mercados en los que ha concentrado su estrategia: financiamiento a pequeñas y medianas empresas y captación de ahorro y asegura que la licencia bancaria resolvería principalmente dos limitaciones.

La primera es la portabilidad de nómina, que permitiría a Finsus competir por clientes que desean trasladar a la institución los recursos que reciben periódicamente en otros bancos. La segunda está relacionada con el manejo de su propia tesorería.

Como Sofipo, explicó Marmolejo, las posibilidades para invertir los excedentes de capital son más limitadas; como banco podría participar en el mercado interbancario y buscar una administración más eficiente de esos recursos.

“Son las dos únicas cosas. Los demás servicios que mi consejo de administración nos ha pedido los estamos dando con la licencia actual”, señaló.

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Finsus se anticipa a "cuello de botella"

Mientras continúa el proceso regulatorio, Finsus también ha comenzado a realizar inversiones para reducir el tiempo que podría transcurrir entre una eventual autorización y el inicio efectivo de operaciones como banco. Marmolejo explicó que la institución actualizó la información presentada a las autoridades para reflejar la evolución reciente del negocio. De acuerdo con el directivo, durante los últimos 12 meses Finsus alcanzó rentabilidad, mejoró sus perspectivas de calificación y fortaleció la calidad de su cartera.

Y antes de recibir la respuesta por parte de la CNBV, Finsus ya contrató personal, activó modelos de riesgo y reforzó su gobierno corporativo antes de contar con la autorización. La intención, explicó, es evitar una segunda espera una vez conseguida la licencia.

“Hemos visto que hay [instituciones que] a veces se atoran muchísimo, que una vez que obtienen la licencia pasa mucho tiempo para poder iniciar operaciones. Ahí hemos hecho la tarea”, aseguró.

La tecnología será clave para llevar crédito a más Pymes

El crecimiento de las Sofipos y de otros competidores financieros no dependerá únicamente de las licencias bajo las que operen. Según el empresario, la tecnología está modificando la forma en que las instituciones pueden captar clientes y, sobre todo, otorgar financiamiento sin depender de una extensa red de sucursales.

El directivo considera que la apertura digital de cuentas ya eliminó una parte importante de las barreras para acceder a servicios financieros y que el siguiente gran cambio ocurrirá en el crédito. En particular, sostiene que el modelo tradicional, basado en que las pequeñas empresas acudan a una sucursal y entreguen documentación para solicitar financiamiento, resulta insuficiente para atender el tamaño del mercado mexicano.

“La tecnología jugará el papel más importante para el tema del crédito”, dijo Marmolejo. “No veo que haya suficiente infraestructura para atender a 5 millones de Pymes y que tengan que ir y meter su papeleo en una sucursal”.

Finsus busca utilizar la información sobre la actividad financiera de sus clientes para detectar sus necesidades y ajustar el monto, la tasa y el plazo de los créditos. Asimismo, la institución también desarrolló una herramienta para que las Pymes administren su tesorería, realicen pagos y lleven parte de su facturación desde una plataforma digital.

Para Marmolejo, este modelo permite ampliar la operación sin aumentar proporcionalmente la infraestructura física y de atención. “No crecemos en sucursales, no crecemos en call centers”, señaló. La apuesta es que una mayor parte de las necesidades financieras pueda resolverse directamente desde el teléfono celular.

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