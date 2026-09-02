“Historias como que Nu se convirtió en banco e inició como una Sofipo son muy positivas para el país, porque finalmente queda un precedente de que la Sofipo es una excelente plataforma para poder brindar servicios”, dijo Marmolejo en entrevista con Expansión.

El directivo considera que el modelo tiene una ventaja para fomentar la entrada de nuevos jugadores al sistema financiero, ya que permite comenzar operaciones con requerimientos de capital menores a los de un banco y crecer progresivamente conforme madura el negocio.



“Las Sofipos se van a transformar en el futuro, se deben transformar. En la práctica son bancos”, aseguró Marmolejo y puso como ejemplo a la propia Finsus. Según el directivo, el capital social de la institución ya supera al de algunos bancos pequeños, aunque continúa operando bajo una licencia de Sofipo.

Para el ejecutivo, que algunas de las instituciones que comenzaron bajo esta figura eventualmente busquen convertirse en bancos no significa que el modelo esté perdiendo relevancia. Por el contrario, sostiene que muestra su capacidad para incorporar nuevos participantes al sistema financiero y permitirles crecer antes de enfrentar las exigencias de una licencia bancaria.

México necesita muchos bancos mexicanos, México necesita que más empresarios mexicanos sean vistos por la banca mexicana también Carlos Marmolejo, director de Finsus

Finsus busca resolver dos limitaciones

La estrategia de Finsus, sin embargo, tiene diferencias frente a la seguida por otros jugadores digitales. Marmolejo aseguró que la institución no busca convertirse en banco para desplegar una ofensiva de nuevos productos de crédito al consumo, tal como sucedió con Nu en una primera instancia.



Actualmente, dijo, la licencia de Sofipo le permite atender los dos mercados en los que ha concentrado su estrategia: financiamiento a pequeñas y medianas empresas y captación de ahorro y asegura que la licencia bancaria resolvería principalmente dos limitaciones.

La primera es la portabilidad de nómina, que permitiría a Finsus competir por clientes que desean trasladar a la institución los recursos que reciben periódicamente en otros bancos. La segunda está relacionada con el manejo de su propia tesorería.

Como Sofipo, explicó Marmolejo, las posibilidades para invertir los excedentes de capital son más limitadas; como banco podría participar en el mercado interbancario y buscar una administración más eficiente de esos recursos.

“Son las dos únicas cosas. Los demás servicios que mi consejo de administración nos ha pedido los estamos dando con la licencia actual”, señaló.